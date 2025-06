Congresso Nazionale Forza Italia Giovani, Giuseppe Camera eletto in segreteria nazionale

Sabato 31 maggio a Roma al Palazzo dei Congressi all’EUR, durante i lavori del Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani che ha eletto il nuovo Segretario Nazionale, il 25 enne romano Simone Leoni, è stato eletto nell’assemblea nazionale del partito anche Giuseppe Camera, Coordinatore di Forza Italia per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Importante presenza sia in termini numerici che di interventi del Coordinamento calabrese, guidato dal Segretario Regionale Federico Milia, che si è mostrato orgoglioso del prestigioso incarico per Camera:

“un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni a Reggio, che ha portato il partito giovanile ad essere uno dei migliori nel panorama delle città italiane, fiore all’occhiello del coordinamento regionale”.

Durante i lavori, spazio ai ringraziamenti per Francesco Cannizzaro, coordinatore senior per la Calabria “che ha sempre creduto e investito nel movimento giovanile” oltre che al Presidente Occhiuto (che è anche vice segretario nazionale di FI).

Il congresso ha visto tanti ospiti, dalla dirigenza nazionale, ai Capigruppo al Parlament, i Ministri Anna Maria Bernini e chiaramente il Segretario Nazionale Antonio Tajani.

Il ringraziamento di Camera a margine dell’annuncio: “È per me un grande onore entrare a far parte della segreteria nazionale di Forza Italia Giovani.

Questo incarico rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma soprattutto un tributo al lavoro instancabile che tutto il Coordinamento di Reggio Calabria ha portato avanti negli ultimi anni.

Abbiamo costruito una realtà solida, fatta di idee, impegno e presenza sul territorio. È un riconoscimento per la città e per tutti i giovani che, ogni giorno, credendo nei valori della buona politica, portano avanti una proficua attività, fatta di iniziative concrete, ascolto e dibattito.

Un sentito ringraziamento va a Federico Milia per la fiducia, la guida costante e l’energia che ha saputo trasmettere a tutto il coordinamento calabrese conclude Camera e a Francesco Cannizzaro, coordinatore senior per la Calabria, per aver creduto sin dal primo momento nel valore del movimento giovanile, sostenendoci concretamente e senza mai farci mancare il suo supporto”.