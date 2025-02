Congresso territoriale Cisl, gli auguri del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace al riconfermato segretario Vincenzo Sera

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, intervenuto nel corso del VII Congresso Territoriale Cisl Funzione pubblica di Reggio Calabria, ha formulato «i migliori auguri al riconfermato segretario generale Vincenzo Sera ed alla squadra che lo accompagnerà in questo nuovo mandato». «Il ruolo del sindacato ha detto costituisce una risorsa fondamentale per la città metropolitana.

Personalmente, nella Cisl, nel segretario Sera e nei suoi collaboratori ho sempre trovato una totale predisposizione al dialogo che rappresenta l’elemento cardine ed essenziale per condurre un confronto sereno, leale e, soprattutto, proficuo per l’interesse dei lavoratori, delle lavoratrici e, più in generale, del tessuto socio-economico del nostro comprensorio».

«E’ prioritario ha affermato, in conclusione, il vicesindaco Versace operare in sinergia con le organizzazioni sindacali promuovendo e rilanciando politiche attive sui temi del lavoro, della sanità e del coinvolgimento nella società delle nuove generazioni.

L’obiettivo, ovviamente, deve essere quello di creare condizioni di benessere, prospettive e certezze che, di concerto con i vari enti ed attori locali, possano concretizzarsi nel vasto e complesso territorio metropolitano».