Coni Calabria: Condipodero sul Trofeo CONI Kinder + Sport 2019

Sembrava non arrivare mai, appariva lontana e quasi irraggiungibile quella fatidica data legata alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder + Sport, affidato al C.R. CONI Calabria, attraverso la delibera di Giunta Nazionale del CONI, il 21 Novembre 2018, che avrebbe visto la Calabria protagonista dal 26 al 29 Settembre 2019.

Giovanni Malagò crede fermamente nelle finalità del progetto di carattere nazionale, rivolto agli under 14, riguardante tutte le discipline sportive e realizzato in partnership, anche in questa VI edizione, con Kinder+Sport, title sponsor dell’evento; intessere rapporti vincenti con il mondo sportivo e concedere un palcoscenico, anche mediatico, importante ai ragazzi, dopo un percorso provinciale e regionale, credo rappresenti un momento unico, di amore intenso per lo Sport.

La Calabria ha risposto positivamente, mobilitando non solo il mondo sportivo, tra dirigenti, tecnici e addetti ai lavori ma soprattutto quello istituzionale.

Fu la Regione Calabria, infatti, a mostrare completa disponibilità, con il Governatore Mario Oliverio pronto ad investire economicamente con un grosso contributo per la realizzazione del Trofeo CONI Kinder + Sport 2019; investimento che porterà una forte ricaduta in termini turistici, propagandistici, promozionali e mediatici per l’intero territorio.

Dopo una serie di incontri e valutazioni di concerto con la Giunta e l’intero Consiglio Regionale del CONI Calabria che ci tengo a ringraziare per disponibilità e intraprendenza, fu la volta della scelta del contesto per lo svolgimento delle attività sportive.

Fu, quindi, la volta di Crotone, rappresentato dal Sindaco Ugo Pugliese, supportato dall’Assessore allo Sport Giuseppe Frisenda, nel farsi avanti, rimboccarsi le maniche e mostrare completa apertura per la realizzazione di queste “mini olimpiadi”, idea vincente e dinamica in nome dello Sport.

Sarà il Villaggio Porto Kaleo Resort il centro dell’Area Hospitality Kinder + Sport, elemento determinante del progetto, in grado di trasmettere gioia e divertimento. Sarà allestito inoltre, tra le attività collaterali e in funzione promozionale del contesto crotonese, a cura del Comune il “Villaggio Milone” nell’area adiacente la Lega Navale e in Piazza Marinai d’Italia.

Dal 26 Settembre 2019, data della cerimonia d’apertura presso lo Stadio “E. Scida” alle ore 18:30, al 29 c.m., Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro e Palmi rappresenteranno il cuore pulsante del progetto nazionale Trofeo CONI Kinder + Sport.