Reggio Calabria

Consegnate questa mattina le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio21 minuti fa
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prefettura reggio calabria

Questa mattina, in occasione della ricorrenza dell’80° Anniversario della proclamazione della Repubblica, si è tenuta presso il Monumento ai Caduti la Cerimonia dell’Alza Bandiera, seguita dalla deposizione della Corona d’alloro.

In Piazza Italia, quindi, nel corso di una partecipata Cerimonia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, che ha poi pronunciato un breve discorso.

Sono state consegnate, inoltre, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Si riporta di seguito l’elenco degli insigniti:

  • Angelo Labate                                    Commendatore OMRI
  • Isabella Albini                                    Cavaliere OMRI
  • Francesco Barone                              Cavaliere OMRI
  • Angelo Bevilacqua                             Cavaliere OMRI
  • Mario Di Maula                                 Cavaliere OMRI
  • Piero Giancola                                               Cavaliere OMRI
  • Massimo Greco Malara                     Cavaliere OMRI
  • Pietro Nicastro                                              Cavaliere OMRI
  • Giuseppe Antonio Sofia                    Cavaliere OMRI
  • Salvatore Sorrentino                        Cavaliere OMRI
  • Domenico Violante                            Cavaliere OMRI

Alle 17:30, in Piazza Italia, si terrà un evento organizzato in collaborazione con il Progetto Civitas, con la partecipazione di studenti di diversi Istituti scolastici, e dei rappresentanti degli Ordini Professionali.

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