Consegnate questa mattina le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Questa mattina, in occasione della ricorrenza dell’80° Anniversario della proclamazione della Repubblica, si è tenuta presso il Monumento ai Caduti la Cerimonia dell’Alza Bandiera, seguita dalla deposizione della Corona d’alloro.
In Piazza Italia, quindi, nel corso di una partecipata Cerimonia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, che ha poi pronunciato un breve discorso.
Sono state consegnate, inoltre, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Si riporta di seguito l’elenco degli insigniti:
- Angelo Labate Commendatore OMRI
- Isabella Albini Cavaliere OMRI
- Francesco Barone Cavaliere OMRI
- Angelo Bevilacqua Cavaliere OMRI
- Mario Di Maula Cavaliere OMRI
- Piero Giancola Cavaliere OMRI
- Massimo Greco Malara Cavaliere OMRI
- Pietro Nicastro Cavaliere OMRI
- Giuseppe Antonio Sofia Cavaliere OMRI
- Salvatore Sorrentino Cavaliere OMRI
- Domenico Violante Cavaliere OMRI
Alle 17:30, in Piazza Italia, si terrà un evento organizzato in collaborazione con il Progetto Civitas, con la partecipazione di studenti di diversi Istituti scolastici, e dei rappresentanti degli Ordini Professionali.