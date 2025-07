Consegnati i lavori di messa in sicurezza della Nsa 572 a San Nicola da Crissa in provincia di Vibo Valentia

Al via l’intervento di messa in sicurezza del corpo stradale lungo la NSA 572 (EX SS 110) a San Nicola da Crissa (VV) ; Anas, infatti ha proceduto in data odierna alla consegna dei lavori al Consorzio ARTEK Consorzio Stabile – ITALSTRUTTURE S.c.p.a. – COSTRUZIONI LUCIA Srl – ARIS Srl.