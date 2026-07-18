Conservatorio Torrefranca e Scuola di Liuteria di Bisignano: firmato il protocollo d’intesa per la formazione, la ricerca e la valorizzazione dell’arte liutaria

Il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia ha sottoscritto, insieme alla Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri ETS, un protocollo d’intesa che segna l’avvio di una collaborazione destinata a mettere in relazione alta formazione musicale e arte liutaria, attraverso attività condivise di didattica, ricerca e valorizzazione del patrimonio musicale.

L’accordo, firmato questa mattina dal direttore del Conservatorio Francescantonio Pollice e dal presidente della Scuola di Liuteria Luca Gencarelli, crea nuove opportunità di crescita per gli studenti attraverso attività didattiche e scientifiche che consentiranno di approfondire non solo l’esecuzione musicale, ma anche la conoscenza dello strumento, dei materiali, dell’acustica e dei processi che ne determinano la qualità sonora.

Il protocollo prevede laboratori, tirocini, seminari, masterclass, attività di ricerca, concerti ed eventi pubblici, oltre a iniziative dedicate allo studio dell’acustica, dei materiali e della manutenzione degli strumenti musicali.

Il coordinamento scientifico e operativo delle attività, che si svolgeranno sia presso il Conservatorio di Vibo Valentia sia nei laboratori della Scuola di Liuteria di Bisignano, è affidato al M° Michele Cosso, referente del Conservatorio Fausto Torrefranca, e al M° Liutaio Andrea Pontedoro, referente della Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri ETS.

I due referenti coordineranno le attività previste dall’accordo, promuovendo il dialogo tra le due istituzioni e la progettazione congiunta di iniziative da candidare a bandi regionali, nazionali ed europei, finalizzate allo sviluppo della ricerca, all’organizzazione di eventi e alla realizzazione di nuove opportunità formative.

«Le istituzioni della formazione hanno il compito di costruire relazioni e generare nuove opportunità.

Questo protocollo – spiega il direttore del Conservatorio Francescantonio Pollice nasce dalla convinzione che la qualità della formazione cresca quando competenze diverse entrano in dialogo.

Un Conservatorio e una Scuola di Liuteria rappresentano due espressioni della stessa cultura musicale: da una parte l’interpretazione, dall’altra il sapere artigianale che rende possibile la nascita dello strumento.

Mettere in relazione queste esperienze significa investire in un modello di formazione che unisce ricerca, tradizione e innovazione, riconoscendo nel patrimonio di conoscenze custodito dalla liuteria una risorsa essenziale per la formazione musicale contemporanea».

La Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri ETS, unica realtà del Centro-Sud riaccreditata, certificata e riconosciuta dalla Regione Calabria, rappresenta un punto di riferimento nella tutela e nella promozione dell’arte liutaria.

Il protocollo sottoscritto con il Conservatorio Torrefranca rafforza una rete di collaborazione che guarda alla formazione, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio musicale e artigianale, creando nuove opportunità di crescita per entrambe le istituzioni.