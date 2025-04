Consigli comunali solo a Rossano, Demetrio Caputo “scelta campanilistica della presidente Rosellina Madeo”

L’immobilismo e la palese reticenza della Presidente del Consiglio comunale, Rosellina Madeo, e dell’intera maggioranza consiliare dell’area coriglianese, continuano a tenere ostaggio le legittime aspettative dei cittadini di Corigliano in merito alla piena funzionalità della Sala Consiliare del centro storico.

A denunciarlo con fermezza è Demetrio Caputo, consigliere comunale di Opposizione e capogruppo di Azione.

«Avevamo ricevuto rassicurazioni sull’impegno ad adeguare la Sala Consiliare di Corigliano per renderla pienamente operativa e accogliente per i lavori dell’Assemblea e per la partecipazione dei cittadini tuona Caputo ma ad oggi non si registra alcuna attività concreta, né tantomeno una previsione di spesa nei piani dell’amministrazione.