Reggio Calabria

Consiglio comunale a Reggio Calabria, il saluto di Battaglia al consigliere Minicuci

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio12 minuti fa
17 Meno di un minuto
Antonino Minicuci - domenico battaglia

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia nell’ultima seduta del civico consesso ha rivolto un saluto al consigliere comunale d’opposizione Antonino Minicuci, intervenuto in aula per il suo commiato dal Consiglio comunale.

«Desidero rivolgere ad Antonino Minicuci un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni dai banchi dell’opposizione, sempre nel rispetto delle istituzioni e del confronto democratico ha detto Battaglia.

Pur nella diversità delle posizioni politiche, il dialogo e il contributo di ciascun consigliere rappresentano un valore importante per la crescita della città e per il funzionamento del Consiglio comunale.

A lui va l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali».

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio12 minuti fa
17 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio