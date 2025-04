Consiglio comunale, Falcomatà sulla Giunta “inizia una nuova fase, sempre al servizio della comunità”

Il consiglio comunale, in sessione urgente, è tornato a riunirsi nell’aula Battaglia di Palazzo San Giorgio, dopo gli interventi di restyling che hanno interessato gli apparati tecnologici della sede consiliare.

All’ordine del giorno l’approvazione della mozione “Letture d’evasione: un pezzo di città da conoscere ed integrare”;

l’approvazione mozione “Estensione del Programma nazionale di prevenzione secondaria per il tumore al seno”;

l’approvazione della mozione “Promozione della partecipazione al voto in occasione dei c.d. “Referendum” dell’8 e 9 giugno 2025”;

l’approvazione della modifica del Regolamento comunale di Contabilità;

e ancora il contratto di servizio per il trasporto scolastico con ATAM S.p.A.,apposizione di termine al 31/08/2025; e, infine, due debiti fuori bilancio.

Il consiglio comunale si è aperto con la richiesta da parte della consigliera Maria Ranieri di “un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Ilaria Sula e Sara Campanella e per tutte le donne vittime di femminicidio”.

Nel corso dei lavori preliminari ha preso la parola il sindaco Giuseppe Falcomatà per fare le congratulazioni a Tino Scopelliti, eletto presidente del Coni regionale.

“Da parte nostra c’è la piena disponibilità a continuare a collaborare con la massima istituzione sportiva presente nella regione, per realizzare iniziative, risolvere problematiche e raggiungere obiettivi che sono connessi al mondo dello sport, nella piena consapevolezza di quanto lo sport nella nostra città e nella regione rappresenta qualcosa di più, come riscatto sociale e investimento, un vero e proprio diritto di cittadinanza”.

Il sindaco ha poi ringraziato Maurizio Condipodero, presidente uscente per ciò che ha fatto al servizio del Coni e della città”.

Il primo cittadino ha ricordato l’importanza del lavoro di adeguamento e riqualificazione dell’aula Battaglia.

“Era un palazzo chiuso a doppia mandata ha spiegato che noi abbiamo cercato di aprire alla cittadina secondo criteri di trasparenza nel nostro agire amministrativo.

Altre novità riguarderanno l’interno dell’aula Commissioni. Da oggi è attivo sulla piattaforma “io Partecipo”, il sondaggio per votare il monumento al carabiniere, che sorgerà nella piazza antistante alla pineta Genoese Zerbi, il mio è un invito alla cittadinanza a partecipare, per un esercizio di democrazia attiva, frutto di volontà popolare condivisa”.

Il Sindaco è poi tornato sui recenti sviluppi dell’inchiesta Ducale che “Dopo il terzo no della Cassazione si avvia verso un percorso delineato, verso la conclusione.

Cogliamo l’occasione adesso che si va verso la fine delle attività per ribadire il nostro operato e la fiducia nei confronti dei nostri rappresentanti che forse troppo fretta sono stati additati in quest’aula come responsabili.

Il 15 luglio in quest’aula i toni erano decisi e convinti di quello che sarebbe successo di lì a poco nella nostra città.

Abbiamo ascoltato un’accorata lettera di un gruppo consiliare che al termine della seduta abbandonò i lavori, e l’invocazione dell’arrivo della Commissione d’accesso, come, infine, la richiesta di dimissioni per “restituire alla città un governo per uscire dalla fase di stallo” e degli attacchi ai consiglieri definiti “ipocriti”, con l’invito a staccare la spina.

Nessuno oggi ha ritenuto di dire qualcosa di diverso rispetto a quando veniva previsto in quella seduta e che poi è stato smentito da quanto abbiamo visto fino ad oggi. Non lo abbiamo visto da parte di opinionisti e giornalisti che hanno previsto cose che non si sono avverate.

Manca la capacità di fare autocritica rispetto a convinzioni che vengono smentite, così è facile dire tutto perché poi si perde nell’oblio della comunicazione”.

Da parte del primo cittadino sono poi arrivati gli auguri ai nuovi Assessori entrati in giunta Filippo Burrone e Giuggi Palmenta:

“A loro va il mio più sincero augurio di buon lavoro, consapevole che hanno esperienze e capacità hanno mostrato attitudini che li mettono nelle condizioni per proseguire il loro lavoro anche con una veste differente o che ritorna”.

Il Sindaco ha poi ringraziato Marisa Lanucara, Franco Costantino ed Elisa Zoccali.

“Oggi inizia una nuova fase, sempre al servizio della comunità per allargare un percorso amministrativo e politico in linea coi valori che ci hanno portato per dieci anni alla guida della città, valori che non tradiamo, che sono legalità, trasparenza nel rispetto di una medesima visione del mondo”.