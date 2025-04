Consiglio comunale, Maiolino (FI) “il Sindaco chiarisca le dichiarazioni di Mallamaci”

“Vorrei denunciare, qui nei preliminari quello che abbiamo assistito in questi giorni durante un’audizione della commissione controllo e garanzia, a cui voi consiglieri di maggioranza non state volutamente prendendo parte.

Abbiamo audito, su mia richiesta, l’amministratore delegato della Castore, Mallamaci, il quale ha comunicato alla commissione intera che gli interventi di manutenzione ordinaria della Castore sul territorio di Reggio Calabria sono ad oggi stati eseguiti in maniera puntuale. Ciò significa che tutte le segnalazioni pervenute dagli uffici comunali, tutti i ticket aperti, sono stati ad oggi evasi”.

Inizia così l’intervento del consigliere comunale di Forza Italia Antonino Maiolino, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale a Palazzo San Giorgio.

“A mio avviso, ascoltando le dichiarazioni del Consigliere Barreca, queste dichiarazioni fatte dall’amministrazione sono gravi, confusionarie, perché qui c’è da stabilire una verità, e cioè se gli uffici comunali e i geometri predisposti hanno segnalato tutte le strade e le criticità che anche noi più volte abbiamo denunciato, o se, invece, qualcuno in commissione, in questo caso l’amministratore delegato, dice cose non vere. Quindi pregherei il Sindaco di fare chiarezza per stabilire dove stia la verità” afferma Maiolino.

“È un fatto gravissimo che riguarda un settore delicatissimo come quello del servizio di manutenzione in città, perché è sotto gli occhi di tutti che la città sia disastrata a causa della mancanza di manutenzione ordinaria.

È grave che un amministratore delegato, incaricato da più di un anno, che viene in commissione controllo e garanzia dichiaraI di avere evaso tutti i ticket e tutte le segnalazioni, viste le condizioni della città.

Se ciò fosse vero, significherebbe che gli uffici comunali non hanno segnalat9 quanto denunciato e siccome più volte in questo consiglio comunale, sia io che i miei colleghi, abbiamo denunciato situazioni disastrose conclude Maiolino faccio un appello al Sindaco perché chiarisca lui, personalmente, rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni dell’amministratore delegato Domenico Malamaci in commissione la settimana scorsa”.