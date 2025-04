Consiglio comunale, Marino “il turnover in giunta è un’operazione ordinaria”

Nel corso dei lavori preliminari si è registrato l’intervento del capogruppo del Pd, Giuseppe Marino che ha salutato l’ingresso dei nuovi Assessori Giuggi Palmenta e Filippo Burrone, nei confronti di quest’ultimo, in particolare ha espresso “la solidarietà per gli attacchi scomposti e irriguardosi della sua persona e del percorso di impegno politico portato avanti da anni.

Il sindaco poi proseguito con riferimento all’avvicendarsi dei nuovi assessori ha ritenuto di sua iniziativa, di dare una spinta politica all’attività della giunta, in quello che sarà l’ultimo anno di questa travagliata consiliatura.

Comprendiamo l’idea del sindaco che vuole offrire una politica nuova alla città, una prospettiva che sia diversa da quella offerta dalla Destra che governa a livello nazionale e regionale, una destra che umilia la sanità con evidenti scelte nordiste, che taglia le risorse ai comuni, sentiamo la responsabilità di avviare un confronto ampio e trasparente con tutte le forze pulite delle città.

Le chiediamo di favorire un processo democratico di confronto aperto per elaborare una piattaforma politica che dia prospettive e promuova la partecipazione dei cittadini”.

Marino ha poi precisato: “Il turnover in giunta è un’operazione ordinaria, visti i tempi, non ci sconvolgiamo di fronte a cambio degli equilibri politici, tutte le forze politiche devono essere chiamate ad un senso di responsabilità, per questo come Partito Democratico abbiamo chiesto di osare di più, di convocare la coalizione, di allargare il confronto verso una fase nuova che guardi al futuro con la forza del cambiamento con l’orgoglio di dire che abbiamo tirato fuori la città”.

Le congratulazioni ai nuovi Assessori sono arrivate anche dal consigliere Giuseppe Cuzzocrea.

Per il consigliere Giuseppe Sera: “Il Pd è il compatto vicino al sindaco, gli abbiamo solo chiesto di un confronto.

Gli equilibri politici e le scelte politiche del sindaco non si devono mischiare con gli aspetti amministrativi gestionali.

Non accettiamo lezioni politiche da chi le elezioni le ha perse. Bene ha fatto il sindaco a fare un rimpasto di giunta, dovrà dare conto a lui stesso, è lui l’allenatore che mette in campo la squadra, non si boccia nessuno, sono scelte dettate da momenti contestuali. Ricordo che alcuni assessori furono cacciati dalla giunta Scopelliti ma non si sono fatti questi drammi”.

Il consigliere Massimiliano Merenda ha affermato: “E’ importante che l’azione politico-amministrativa continui a portare avanti tutto ciò che è iniziato con questa legislatura, La città vive nuovi momenti e nuove contaminazioni e ciò funge da spinta ed e entusiasma anche i cittadini”. Il consigliere ha poi espresso a nome della Svolta le congratulazioni ai nuovi assessori.

Il consigliere Franco Barreca “Si continua a mistificare la verità ha detto non dimentichiamo la difficoltà di risanare i debiti, abbiamo rimesso la barca in linea di galleggiamento, oggi è facile parlare di difficoltà ma stiamo lavorando per non lasciare in difficoltà chi verrà dopo di noi”.

Il consigliere Carmelo Versace: “E’giusto pensare a discutere di temi attuali rispetto ad episodi che non dovrebbero verificarsi come i femminicidi che ci troviamo a commentare.

Forse oltre al minuto di raccoglimento avremmo dovuto spendere qualche parola in più”. Sono seguiti ringraziamenti agli assessori uscenti, a Tino Scopelliti e ai nuovi assessori le congratulazioni.

“Non capisco chi prova a mistificare la scelta che ha fatto il sindaco in autonomia, chi ha fatto una gavetta nei territori in giunta potrà dare un contributo in modo diverso.

Se si decide che i centri giudiziari devono rimanere fuori dall’aula deve farlo sempre. Chi indossava una maglia di un colore ben preciso occupando sedie importanti in città metropolitana poi ha perso il lume della ragione o forse aveva firmato il contratto con altra squadra.

Ci sono consiglieri che quando si parla di giravolta delle poltrone mi pare che hanno contribuito, ora che sono dall’altra parte devono decidersi se la città è cresciuta o no.

Chiedo al sindaco, si parla di coinvolgimento e di scelte che diano l’impulso diverso rispetto alle specificità della giunta, vorremmo provare a dare un aiuto in più, provare ad aprirsi con le forze civiche che nulla hanno a che fare coi partiti, con cui bisogna confrontarsi”.