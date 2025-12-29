PoliticaReggio Calabria

Consiglio comunale, Milia (FI): “Grazie a Forza Italia ok a primo step per le Circoscrizioni”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio12 minuti fa
30 2 minuti di lettura
federico milia

“Oggi finalmente portiamo in aula la modifica dello Statuto sul decentramento amministrativo, un tema a noi molto caro.

Ma è doveroso mettere ordine in merito all’excursus e alla storia che ha portato a questo risultato, perché non si può e non si deve mistificare la realtà: il ritorno delle Circoscrizioni a Reggio Calabria ha un nome, un cognome e un simbolo: Francesco Cannizzaro e Forza Italia”.

Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia, è intervenuto oggi durante la seduta che ha sancito il primo passo ufficiale per il ripristino del decentramento in città. Un traguardo che punta dritto alla primavera del 2026, quando i cittadini torneranno a eleggere i rappresentanti di quartiere.

Milia, pur ringraziando per la serietà dei lavori in Commissione, ha voluto precisare i passaggi politici fondamentali: “Riconosciamo che il delegato Giordano e il Presidente Marino hanno gestito in maniera seria i lavori della Commissione, ma l’intervento di oggi del consigliere Giordano è francamente fantascientifico, se si dice che si deve dare merito anche all’ Amministrazione Falcomatà per il lavoro sulle Circoscrizioni”.

“Mettiamo un po’ di ordine: nel 2020 il centrosinistra si è presentato alla città inserendo il decentramento tra i dieci punti del programma. Poi, fino al 2023, per quasi metà mandato, nessuna azione è stata fatta: non un atto, non una richiesta a Roma, non una proposta in Consiglio, né un incontro con il Governo o la Prefettura. Il nulla più assoluto”.

“La svolta è arrivata solo grazie a Forza Italia. Nella legge di bilancio 2022-2023, l’ On. Francesco Cannizzaro ha modificato il Tuel con un emendamento che reintroduce le Circoscrizioni per le città metropolitane sotto i 250.000 abitanti.

Unico caso in Italia, un lavoro complesso che abbiamo seguito passo dopo passo. È una norma ‘ad hoc’ ottenuta con un faticoso iter burocratico e politico, e solo da lì in poi è partito il percorso che ci ha portati oggi a questo primo tassello fondamentale”.

“Ora il prossimo obiettivo è il regolamento conclude Milia per arrivare al turno elettorale della primavera 2026 ed eleggere finalmente le circoscrizioni in occasione delle elezioni amministrative.

Dobbiamo dire le cose come stanno: é grazie a Forza Italia e, solo dopo, ai lavori della commissione se oggi stiamo restituendo ai reggini un diritto di partecipazione che la sinistra, in tutti questi anni, aveva lasciato nel dimenticatoio”.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio12 minuti fa
30 2 minuti di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio