Consiglio comunale, Milia(Forza Italia) “rimpasto di Giunta per tirare a campare, Reggio merita una nuova stagione”

“Tutto questo è tempo perso per i reggini, schiavi di giochi di palazzo, improntati solo a portare a termine la legislatura, per stare lì il più tempo possibile, perché di questo stiamo parlando: per fortuna, siamo alle battute finali. Su una cosa siamo d’accordo: la città merita una stagione nuova”.

Questo l’intervento del capogruppo in consiglio comunale al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia nel corso della seduta odierna nell’ aula Battaglia di Palazzo San Giorgio.

“Francamente trovo strano l’intervento del capogruppo del Partito Democratico quando parla di scontro politico all’interno del centrodestra: vorrei ricordare, anche se sono passate solo 24 ore circa, che il suo segretario provinciale ha di fatto sfiduciato il suo Sindaco all’interno dello stesso partito dicendo che ha appreso dai giornali la notizia di un rimpasto di giunta.

Se non è scontro politico questo, non saprei come definirlo. Mi viene da pensare, a questo punto, non ci sia grosso dialogo tra il capogruppo in consiglio comunale e il segretario provinciale dello stesso partito visto che non è neanche a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche che ha fatto” prosegue Milia nel suo intervento.

“Questo rimpasto di Giunta, che dovrebbe proiettare la città verso un nuovo domani, a undici mesi dalle elezioni circa, inizia già male, con l’assessore Palmenta che viene allontanata e poi, a causa di equilibri da mantenere all’interno dell’Aula, riportata all’interno della Giunta.

Ripeto, se non è scontro politico questo, non saprei cosa definire scontro politico dichiara Milia come detto da lei, capogruppo Marino, la città aspetta un’aria nuova, su questo siamo tutti d’accordo: aspetta il futuro, ma non con il centrosinistra alla guida della città, che francamente, al di là delle ridondanti dichiarazioni che sistematicamente vengono fatte di grandi successi, di enormi successi, è chiaro che il risultato in un undici anni è evidente”.

“Voglio però ricordare a me stesso e all’Aula che i dati ci riportano come l’ultima area metropolitana d’Italia, sono dati nazionali: quindi, francamente, ogni tanto, sarebbe bene fare un mea culpa prosegue Milia adesso è iniziata la fase dell’opposizione a se stessi, l’opposizione alla Regione è il nuovo core business dell’Amministrazione, con la questione della sanità, sulla quale non ha alcuna competenza e quando ce l’ha avuta non se ne è occupata”.