Consiglio comunale, prima seduta nella nuova biblioteca a Caloveto

La nuova Biblioteca comunale è diventata anche luogo simbolico della vita democratica della comunità.

Riunire qui, per la prima volta, il Consiglio comunale significa dare a questo spazio pubblico una funzione ancora più ampia: cultura, partecipazione, programmazione e responsabilità amministrativa nello stesso luogo.

È quanto sottolinea il Sindaco Umberto Mazza, tracciando il bilancio della seduta del Consiglio comunale che si è tenuta ieri (lunedì 20 luglio) nella nuova e inedita sede.

Tutti i punti iscritti all’ordine del giorno sono stati approvati, dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), dall’adesione alla rete turistica Terrae Magna Grecia fino all’adesione alla società consortile Asmenet Calabria CST e alla conferma del Piano Economico Finanziario TARI.

Il Consiglio ha approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026/2028.

Dalla relazione illustrata emerge un quadro finanziario solido: risultato di amministrazione positivo, nessun ricorso all’anticipazione di tesoreria, fondo cassa ampiamente positivo, assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e pareri favorevoli del responsabile finanziario e dell’organo di revisione.

Numeri che sottolinea il Primo cittadino confermano un metodo di governo fondato su prudenza, controllo della spesa e capacità di programmazione.

Tra i passaggi più significativi della seduta rientra anche l’approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029 e la conferma dei costi e delle tariffe per l’anno 2026.

In un periodo segnato da rincari, maggiori costi e difficoltà diffuse per famiglie e attività, l’Amministrazione comunale ha scelto di non aumentare la tassa sui rifiuti, compiendo uno sforzo importante per tutelare i cittadini e mantenere stabile il peso dei servizi essenziali sul bilancio delle famiglie.

Con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2027/2029, inoltre, il Comune conferma una linea amministrativa concreta, fatta di interventi quotidiani e opere strategiche.

La programmazione tiene insieme manutenzione, infrastrutture, servizi, cultura, valorizzazione del borgo e sicurezza degli edifici pubblici.

Tra gli interventi di maggiore rilievo rientra anche il progetto da circa 750 mila euro per il rifacimento e l’adeguamento del Comune, destinato a rafforzare la funzionalità e la sicurezza della casa municipale.

La seduta ha registrato anche l’inserimento in bilancio dei principali finanziamenti ottenuti, tra cui quasi 1 milione di euro per la messa in sicurezza e il consolidamento dei dissesti franosi e idrogeologici sulle infrastrutture stradali comunali e il contributo regionale per il progetto Il Borgo delle Stelle – Natale a Caloveto, finalizzato alla valorizzazione del borgo e del turismo locale.

Questa conclude Umberto Mazza è un’Amministrazione comunale che non si limita a gestire l’ordinario, ma prova costantemente a costruire prospettive.

Conti in ordine, tariffe ferme, opere programmate, reti territoriali e servizi digitali sono parti dello stesso disegno: rendere Caloveto un piccolo Comune dell’entroterra capace di stare dentro le sfide del presente senza perdere identità, equilibrio e fiducia ma soprattutto dimostrare che nell’entroterra non esistono sfide impossibili.