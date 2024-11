Consorzio Bivongi doc a Merano Wine, un successo di promozione e qualità

Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle Viti e del Vino DOC Bivongi ha recentemente partecipato alla nuova edizione del Merano Wine Festival, uno degli eventi più prestigiosi e attesi nel mondo del vino.

Questa partecipazione rappresenta un’importante opportunità di promozione per i vini doc Bivongi, che sono riconosciuti per la loro eccellenza e qualità.

Durante l’evento, il presidente del Consorzio, Adele Anna Lavorata, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e per il riconoscimento ricevuto dai visitatori e dai professionisti del settore.

“Siamo orgogliosi di rappresentare i nostri vini a Merano Wine Festival, un evento che ci permette di mettere in luce la qualità e la tradizione dei nostri prodotti,” ha dichiarato Lavorata.

Il Merano Wine Festival ha offerto al Consorzio Bivongi DOC l’opportunità di confrontarsi con altri produttori di vino di alta qualità e di ampliare la propria rete di contatti nel settore.

Inoltre, l’evento ha permesso ai visitatori di scoprire i sapori unici dei vini DOC Bivongi, che sono frutto di un’attenta cura e di una lunga tradizione vitivinicola.

Non solo: “partecipare a questi importanti eventi ci consente di far conoscere, ai tanti visitatori, un’altra area vitivinicola della Calabria che è situata all’estremo nord della provincia di Reggio Calabria, sul versante orientale della catena delle Serre, nella bassa valle del torrente Stilaro. Siamo felici di rappresentare il nostro territorio”, le parole del presidente.

Il Consorzio Bivongi DOC continua a lavorare instancabilmente per promuovere i suoi vini e per assicurare che la qualità dei suoi prodotti sia riconosciuta a livello internazionale. Con eventi come il Merano Wine Festival, il Consorzio è sicuro di poter raggiungere nuovi traguardi e consolidare la sua posizione nel mercato del vino di alta qualità.

“La partecipazione del Consorzio Bivongi DOC al Merano Wine Festival è stata un successo, dimostrando l’eccellenza dei vini DOC Bivongi e la dedizione del Consorzio alla promozione e valorizzazione dei suoi prodotti.

I nostri vini sono pronti a conquistare nuovi mercati e a continuare a brillare nel mondo del vino”, il pensiero esternato da Adele Anna Lavorata.

Iniziativa Finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 – Misura 3 – Intervento 3.2.1 – CUP: J48H24000590003