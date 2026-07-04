Conti in ordine e nuovi cantieri in vista a Cirò

I numeri raccontano un Comune che continua a programmare, investire e portare avanti opere pubbliche e servizi, affrontando con serietà le criticità ereditate e governando una fase economica complessa che coinvolge l’intero Paese.

Nessun allarme sui conti dell’Ente, insomma, nessuna situazione di predissesto, ma la volontà di proseguire con responsabilità lungo un percorso amministrativo fatto di interventi concreti, di attenzione ai cittadini e di nuovi progetti per il futuro di Cirò.

A fare chiarezza è il sindaco Mario Sculco, all’indomani dell’approvazione del Rendiconto di Gestione 2025 da parte del Consiglio comunale. Il Primo cittadino ribadisce che né nel corso della seduta né nei documenti contabili è stata mai paventata una situazione di predissesto finanziario.

Al contrario, il rendiconto ha ottenuto il parere positivo del Revisore dei Conti, confermando la piena regolarità dell’azione amministrativa e la capacità dell’Ente di continuare a programmare e a dare risposte alla comunità.

Per quanto riguarda la capacità di riscossione dei tributi, il Primo cittadino richiama il contesto economico e sociale che vive il Paese.

Le percentuali di riscossione, pur rappresentando una criticità diffusa in molti enti locali, non possono essere lette senza tenere conto delle difficoltà che attraversano tante famiglie.

L’Amministrazione sottolinea continuerà a lavorare per migliorare il rapporto tra cittadini ed ente, senza scaricare sulle persone il peso di una crisi economica che spesso limita le possibilità di pagamento.

L’adesione alla rottamazione quinquies rappresenta aggiunge una scelta naturale e doverosa. Consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con il Comune, alleggerendo il peso di sanzioni e interessi, significa aiutare concretamente famiglie e contribuenti in difficoltà.

Una misura che si inserisce nel solco di un’azione amministrativa che ha sempre cercato di favorire il dialogo con i cittadini e la ricerca di soluzioni sostenibili.

Tra le questioni affrontate anche quella relativa al cimitero comunale.

L’Amministrazione ricorda di aver ottenuto un finanziamento di 130 mila euro che consentirà la consegna, a breve, di quasi cento nuovi loculi. Un intervento che ha permesso di superare una situazione di forte criticità ereditata dal passato e di dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie.

Il Sindaco ha inoltre ricordato il recente ottenimento di un decreto da 328 mila euro che consentirà di completare i lavori della scuola e della palestra di Sant’Elia.

Un progetto che aveva rischiato di fermarsi per il blocco dei finanziamenti ministeriali e che oggi, grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione, può finalmente essere portato a compimento, restituendo al territorio un’infrastruttura strategica per il mondo della scuola e dello sport.

La scelta di localizzare l’asilo nido nell’area di Sant’Elia rientra in una visione più ampia di organizzazione dei servizi.

La presenza, nello stesso comparto urbano, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola media, del campo sportivo e della futura palestra consentirà di rafforzare un vero e proprio polo educativo e sportivo, ulteriormente valorizzato dalla prossima installazione di due colonnine di ricarica per auto elettriche.

Tra gli interventi già in corso figurano anche il bene confiscato di via Milone, i lavori al campo sportivo e il percorso avviato per restituire al paese una squadra di calcio dopo anni di assenza.

Sono opere e iniziative evidenzia ancora il primo cittadino che testimoniano la volontà di continuare ad investire sul territorio, creando opportunità di crescita e nuovi spazi di aggregazione.

L’Amministrazione sottolinea inoltre che le operazioni di pulizia del centro storico, del verde pubblico e delle spiagge sono state avviate quest’anno in anticipo rispetto alle precedenti stagioni, già dalla fine del mese di maggio, con l’obiettivo di garantire decoro e accoglienza in vista dell’estate.

Infine, il Sindaco ricorda come una parte significativa delle royalties sia stata utilizzata per affrontare contenziosi e situazioni debitorie ereditate dal passato, evitando conseguenze ben più gravi per le casse comunali e consentendo all’Ente di proseguire il proprio percorso amministrativo in condizioni di stabilità.

Il nostro impegno conclude il Sindaco è quello di continuare a lavorare con serietà, trasparenza e responsabilità, proponendo ai cittadini fatti, opere e risultati concreti.

Le difficoltà non si nascondono e non si negano, ma si affrontano con il lavoro quotidiano e con una visione di futuro che metta sempre al centro il benessere della comunità e le opportunità per le nuove generazioni.