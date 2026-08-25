Continua il successo della Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’europarlamentare Giusi Princi.

Anche nel periodo estivo, il network dedicato al censimento e alla valorizzazione dei professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione ha registrato numerose adesioni, avvicinandosi sempre di più ai 500 professionisti coinvolti.

Non solo: la Rete continua a ricevere il convinto e aperto sostegno da parte di qualificati professionisti del settore sanitario che, attraverso mail, messaggi e video pubblicati sui social, ne riconoscono il valore strategico e la portata innovativa.

“Ho aderito al progetto della Rete dei Talenti promossa dall’Onorevole Giusi Princi, alla quale mi lega un rapporto di affetto e stima da tantissimi anni, dalle scuole elementari, arrivando al liceo, passando per il progetto di biomedicina”, afferma, in un videomessaggio pubblicato sui social, il Dott. Boris Nassera, medico specializzando in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

“Sostengo con assoluta convinzione il progetto della Rete dei talenti prosegue perché dal mio punto di vista è molto importante la condivisione delle conoscenze, della cultura medica, affinché ci possa essere un miglioramento nella gestione delle risorse ma anche nel trattamento e nella cura dei pazienti in tutta la regione Calabria”.

Al network hanno aderito professionisti sanitari con oltre 160 specializzazioni diverse, tra le quali cardiologia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria e altro.

Tra gli iscritti alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, affermati professionisti che operano in prestigiose realtà ospedaliere e centri di ricerca in Italia e all’estero, come in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda.

Per aderire alla rete o ricevere maggiori informazioni compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/).