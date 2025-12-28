Senza categoria
Continua la programmazione Natalizia nel segno di Incontriamoci Sempre ODV
Dopo il grandissimo successo dell’edizione numero diciannove della Maxitombolata benefica su Maxischermo all’auditorium don Orione del 26 dicembre scorso, continua la ricca programmazione con l’iniziativa di domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18,00 alla stazione FS di RC S Caterina, con la classica e spettacolare tombola Napoletana.
La smorfia Napoletana è sicuramente la tombola più famosa e più giocata durante il periodo Natalizio, in merito alle origini della Tombola Napoletana ci sono diverse teorie a riguardo,la più accreditata dice che le origini risalgono alla Cabala ebraica,in ebraico,” Kebalah, vuol dire dottrina.
Secondo la dottrina contenuta nella Bibbia,ogni segno ha un suo preciso significato nascosto.
I numeri della Tombola Napoletana fanno riferimento a credenze ancestrali ,fatti di vita vissuta e tradizioni della cultura locale.
Le allegorie spesso fanno allusione al sesso, come augurio di prosperità e fertilità.
Ne sapremo di più con la tombola vera e propria ad ogni numero chiamato , sarà un’autentica novità , domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18,00 presso la sede dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV della stazione FS di RC S Caterina.
Una serata in allegria, con motivetti in stile Napoletano, con degustazione, con tanti premi in palio con le classiche cartelle e per la raccolta di fondi da donare in beneficenza,così come nello stile dell’associazione incontriamoci sempre.
La solidarietà continua, poi il giorno dopo , lunedì 5 gennaio con la donazione dei giocattoli ed i dolciumi ai bambini del reparto di pediatria del Gom e la befana in città il 6 gennaio con il Club Fiat 500.