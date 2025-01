Continua l’impegno della Città Metropolitana nella promozione delle eccellenze reggine

Nei giorni scorsi, a Palazzo Alvaro, Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha ricevuto il pluripremiato professionista pizzaiolo Christian Corigliano, protagonista, a Rimini, nel corso del Campionato mondiale di Pizza senza frontiere al “World Pizza Champions game”, svoltosi all’interno dell’evento internazionale Sigep dove era presente un’area riservata alla Città Metropolitana ed alle sue eccellenze. Corigliano, nel suo curriculum, vanta due podi mondiali di pizza al metro e tonda a mattarello, ed è rientrato nella top ten nelle categorie “dessert” e “senza glutine”. Già campione mondiale della pizza senza glutine al “Campionato Mondiale di Pizza Piccante” di Scalea, il pizzaiolo reggino è stato anche convocato, a Roma, dall’organizzazione Doc Italy come Maestro del gusto.

«E’ un orgoglio per il nostro territorio», ha affermato il vicesindaco sottolineando «la necessità di valorizzare e sostenere le eccellenze metropolitane». «L’attività e l’impegno di Corigliano – ha aggiunto – testimoniano come il talento dei nostri professionisti sia quello dei veri e propri ambasciatori del territorio che, in qualsiasi ambito, portano in alto il nome ed il prestigio della Città Metropolitana». «Di Christian Corigliano – ha concluso Versace – ho colto la tenacia di chi, tutte le mattine e giorno dopo giorno, cerca di offrire il proprio contributo professionale per presentare sempre al meglio la nostra terra. Come istituzioni, quindi, abbiamo il dovere di promuovere le migliori espressioni artigianali di un comprensorio ricco di unicità, professionalità ed eccellenze».