Continuano con successo le selezioni per Miss e Mister Moda Fashion Italia

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Ancora consensi e successi per le selezioni del Concorso Nazionale Miss e Mister Moda Fashion Italia del Patron Antonio Cirillo. Si sono infatti svolte il 31 luglio a Bovalino e il 2 agosto a Melito P.S. le due tappe reggine del concorso per l’accesso della finale che si svolgerà in Puglia nel mese di settembre.

Il Concorso ha visto in passerella donne, uomini, bimbi, regalando tante emozioni. La moda è infatti ormai un ampio fenomeno sociale che investe i comportamenti e i consumi dei singoli individui, ​ed è quindi da annoverare tra gli elementi che forgiano la cultura dei nostri giorni.

Nelle due tappe perfettamente curate e organizzate da Silvia Nasuti responsabile regionale del concorso coadiuvate da Cetty Scafaria e Patrizia Perrone, si è potuto assistere alle diverse passerelle con protagonisti Miss, Mister, lady, senior, minibaby e baby. A condurre le manifestazioni una smagliante Mariangela Zaccuri, presentatrice ufficiale del concorso.

Bei momenti di aggregazione, amicizia e allegria a cui ha anche partecipato in qualità di madrina la talentuosa Miss baby fashion Italia, Jasmin Hilary Malafarina, 6 anni, testimonial nazionale del concorso, prima classificata a Miss moda fashion Italia e prima classificata a miss baby Sanremo 2021. Ospiti delle serate anche coloro che hanno già vinto dei titoli e fasce: Nikol Nasuti 11 anni volto tv, Nicolò Domenico 11 anni volto tv, Maria Antonella Carabetta 14 anni 1⁰ classificata miss moda fashion Italia, Chanel Colombo 1⁰ classificata Miss baby fashion Italia, Gabriel Poli 9 anni 1⁰ classificato mister moda fashion Italia junior, Cristian Poli 10 anni 1⁰ classificato mister moda fashion Italia senior.

Lo scorso 8 agosto Jasmin Hilary Malafarina assieme a Jusy Scirè sono state le madrine ad una sfilata internazionale ed un importante shooting che si è svolto in Puglia, organizzati dal Patron Antonio Cirillo e Alexandra Moreno, durante la quale hanno ricevuto apprezzamenti e attestati. Per l’occasione in questa occasione alla piccola Jasmine è stato anche consegnato un fantastico trofeo. Un bel momento di aggregazione, amicizia e allegria al quale ha partecipato Melissa Managò, 19 anni di Campo Calabro che ha sbalordito con la sua classe e bellezza tutti i presenti distinguendosi per il suo portamento e sua adattabilità al red carpet. A Melissa è stata assegnata una fascia di moda internazionale.

Gradita ospite della serata anche Benny G, nota cantante neomelodica, per la quale la responsabile regionale del concorso Silvia Nasuti ha in programma di averla protagonista nei prossimi eventi che saranno organizzati in città.

Ad osservare i concorrenti nelle due tappe reggine di Bovalino e Melito P.S. arduo il compito delle giurie, che ha valutato con molta attenzione le miss, i mister, lady e baby

SELEZIONE 31 LUGLIO 2021 – BOVALINO (RC)

GIURIA

Antonio Cirillo: Patron Concorso Nazionale Miss e Mister Moda Fashion Italia

Dora Cirillo: Responsabile Concorso Nazionale Miss e Mister Moda Fashion Italia

Sandra Polimeno: Dirigente provinciale di Fratelli d’ Italia e consigliere comunale di Bovalino.

Presidente di giuria: Pietro Fallanca Consigliere comunale di Cardeto

QUESTI I TITOLI ASSEGNATI:

Giuseppe Calipari mister sorriso

Domenico Crea 1⁰ classificato

Chantal Tortora 1⁰ classificata

Ludovica Greco Miss eleganza

Chiara Bruzio 1⁰ classificata

Sara Morabito Miss cinema

Aurora Tortora Miss sorriso

Natal Tortora 1⁰ classificato

Martina Fiodisco Miss simpatia

Arianna Nicolò Miss cinema

Silvye Romeo 1⁰ classificata

Giada Varacalli Miss portamento

Erica Romeo 1⁰ classificata

Gioia Crea Miss cinema

Maria Noemi Parisi Miss volto tv

Arina Maryona Miss sorriso

Martina Gratteri 1⁰ classificata

SELEZIONE 2 AGOSTO 2021- MELITO P.S. (RC)

GIURIA

Antonio Cirillo: Patron Concorso Nazionale Miss e Mister Moda Fashion Italia

Dora Cirillo: Responsabile Concorso Nazionale Miss e Mister Moda Fashion Italia

I Fratee: Cantanti neomelodici

Claudio Pintus: Cantante

Presidente di giuria: Pietro Fallanca Consigliere comunale di cardeto

QUESTI I TITOLI ASSEGNATI:

Elison Colombo 1⁰ classificata

Lillo Ferraro 1⁰ classificato

Ian Raziel Pallonetto 1⁰ classificato

Marisol Martino Miss portamento

Annalisa Cutrupi 1⁰ classificato

Alessia Borrello Miss portamento

Aurora Lo Faro Miss eleganza

Ilaria Pellicano’ Miss cinema

Amato Valentina 1⁰ classificato

Alessandro Pallonetto 1⁰ classificato

Pasquale Pallonetto volto tv

Antonio Calarco mister cinema

Francesco Calarco 1⁰ classificato

Miriam Musarella 1⁰ classificata

Asia Altomonte volto tv

Irene Licari Miss cinema

Asia Sergi Miss cinema

Vanessa Bevilaqua 1⁰ classificata

Gabriele Costa 1⁰ classificato

Francesca Lauretta 1⁰ classificata

Soddisfazione per il grande successo e la buona riuscita degli eventi è stata espressa dalla responsabile del concorso in Calabria. “Vorrei ringraziare – ci dice Silvia Nasuti – il patron Antonio Cirillo per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti, tutti gli sponsor, la presentatrice ufficiale del concorso Mariangela Zaccurri, Mariangela Kaori, Patrizia Perrone che ha curato la tappa di Bovalino e Cetty Scafaria collaboratrice e coordinatrice bambini