PoliticaReggio Calabria

Continuano le adesioni a Forza Italia Calabria, il consigliere Mangeruca si unisc al team azzurro

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio37 minuti fa
36 minuto di lettura

Ancora un altro ingresso nella grande squadra di Forza Italia Calabria: si tratta di un consigliere comunale di Scilla (RC), che ha deciso di entrare ufficialmente in azzurro. È Giuseppe MANGERUCA, da anni impegnato nel sociale e in politica.

Non nuovo alla politica territoriale, nonostante la giovane età, Mangeruca è anche presidente di un’associazione culturale presente sul territorio scillese, ALGio (Associazione Liberi Giovani). Da consigliere di opposizione nel Comune dove è stato eletto si sta molto battendo a difesa delle aree interne e per la loro valorizzazione.

“Aderire a Forza Italia è come entrare in una grande famiglia dichiara Mangeruca una famiglia che ha degli ideali ben precisi e degli obiettivi ben definiti, che riesce a dare anche all’esterno una visione chiara di quello che il progetto per la Calabria e come realizzarlo.

Forza Italia non si improvvisa, non muta il proprio modus operandi in base al periodo o agli appuntamenti elettorali: Forza Italia c’è sempre. E questo credo sia il valore aggiunto di questo gruppo.

Merito di due instancabili leader, che rispondono al nome di Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto. Vogliamo dare loro la forza del territorio, quella necessaria a portare avanti il cambiamento.”

“Un caloroso benvenuto in squadra a Giuseppe commenta il Segretario regionale, Francesco Cannizzaro siamo felici che a sceglierci siano anche e soprattutto i giovani.

Non di meno, abbiamo necessità che sposino il nostro progetto amministratori appartenenti ad ogni angolo di Calabria, anche il più piccolo o difficile da raggiungere… perché, come dico sempre, il cambiamento vero e duraturo dipende da ogni centimetro di questa splendida regione.

Scilla è una realtà dal potenziale smisurato, ma che va coltivato e messo a frutto al meglio. Siamo certi che l’impegno del Consigliere Mangeruca sul territorio sarà in questa direzione, portando alti i valori di Forza Italia.”

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio37 minuti fa
36 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio