Continuano le Manifestazioni in Calabria a Sostegno di Matteo Salvini nel Processo Open Arms 

Anche oggi in Calabria si sono svolte numerose manifestazioni a sostegno del leader della Lega, Matteo Salvini, attualmente coinvolto nel processo Open Arms.

Numerose piazze calabresi si sono animate con gazebo e presidi organizzati dal nostro partito, dove cittadini, militanti e simpatizzanti hanno manifestato la loro vicinanza e il loro sostegno a Salvini.

Queste iniziative dimostrano chiaramente come la nostra terra, da nord a sud, sia unita nel ribadire che le decisioni prese dal Ministro durante il suo mandato sono state mosse dalla volontà di proteggere i confini nazionali e salvaguardare la sicurezza del nostro Paese.

Processare una scelta politica come quella relativa alla gestione dei flussi migratori rappresenta, per noi, un attacco non solo alla persona di Salvini, ma anche a un principio cardine della nostra azione politica.

A Reggio Calabria, Cosenza, Lamezia, così come in altre città, ai nostri gazebo sono state accolte centinaia di persone che hanno firmato per esprimere il loro dissenso, verso un processo che sembra essere sempre più alle idee che non ad una condotta.

Ringrazio di cuore tutti i calabresi che continuano a sostenere Matteo Salvini in questa battaglia, dimostrando ancora una volta che la Lega è forte e compatta, pronta a difendere le scelte fatte nel nome dell’Italia.

Continueremo a manifestare e a far sentire la nostra voce, perché siamo convinti che la difesa dei confini nazionali non sia un crimine, ma un dovere di ogni governo.

On. Rossano Sasso, Commissario Lega Calabria