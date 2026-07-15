Continuano senza sosta i controlli del territorio in ambito provinciale da parte della Polizia di Stato di Vibo Valentia

Continuano senza sosta i controlli del territorio in ambito provinciale da parte della Polizia di Stato per garantire legalità e sicurezza, soprattutto in questo periodo, caratterizzato da un notevole incremento di presenze nelle zone turistiche del territorio provinciale.

Nei giorni trascorsi l’attività operativa si è concentrata infatti nella città Tropea, ove i servizi, capillari e caratterizzati da un pattugliamento costante del territorio e da incisivi posti di controllo, sono stati svolti da equipaggi del Posto Fisso di Polizia della cittadina, unitamente a personale di rinforzo inviato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che in soli tre giorni hanno identificato 558 persone, di cui 90 penalmente censite, hanno controllato 306 veicoli, oltre che effettuare diverse perquisizioni personali e veicolari.

In tale contesto, i Poliziotti impegnati nel servizio, hanno contestato la sanzione amministrativa di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990, con conseguente segnalazione all’Autorità Amministrativa, ad un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente utilizzata per uso personale.

Inoltre un altro soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990, poiché a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 0,4 g di marijuana, 19,5 g di hashish nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, procedendosi, altresì, al sequestro di quanto rinvenuto.

L’attività operativa, disposta dal Questore di Vibo Valentia, dott. Rodolfo Ruperti, rientra in una più ampia azione di controllo del territorio volta a rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’abuso di sostanze alcoliche, ciò al fine di mantenere alta la cornice di sicurezza generale nel territorio provinciale in questo periodo estivo

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.