Conto alla rovescia per la 1° edizione del “Giallo&Noir” festival previsto per il 25 e 26 ottobre a Cosenza

Conto alla rovescia per la prima edizione del “Giallo&Noir” festival previsto per il 25 e 26 ottobre al palazzo della Provincia, a Cosenza.

Sabato 19 ottobre, alle ore 12, presso la sede Mondadori di Cosenza a piazza XI settembre, è prevista la conferenza stampa di presentazione del programma. Sarà presente il direttore artistico Cristina Marra ed alcuni dei protagonisti di uno dei festival più attesi del periodo.

“Giallo& Noir” è organizzato dall’associazione culturale “Istituto Lux Solis” che opera principalmente nel mondo degli eventi culturali e dell'”edutainment”, ed ha all’attivo l’ideazione e la realizzazione di importanti rassegne inerenti storia medioevale, Araldica, uniformologia, storia dell’arte Sacra.

Tantissimi gli ospiti nazionali attesi in città. Dal progetto Giallo China con Laura Papa, direttrice editoriale e i disegnatori Vincenzo Giordano, Gaspare Orrico e Marco Serravalle e Giulia Biondino, sceneggiatrice di Giallo China Magazine fino a Gabriella Genisi autrice della fortunata serie TV, su Rai1, di Lolila Lobosco.

E poi Vito Bruschini autore di “Miserere attentato al Vaticano e “Un tempo per amare un tempo per morire”, Vincenzo Giordano disegnatore di “Miserere” e, non per ultimo, il noto giornalista Rai e documentarista Paolo di Giannantonio.

Previsti diversi incontri, tra cui il disegnatore di Giallo China e Lavieri edizioni Gianfranco Vitti, con Alessandro Maurizi autore di “Gli invisibili di san Zeno” ed Assunta Morrone, con Giancarlo Piacci autore di “Nostra signora dei fulmini”.

Grande attesa infine per Wulf Dorn, per la prima volta in Calabria, scrittore tedesco di fama internazionale, considerato il maestro dello psicothriller.

Al Palazzo della Provincia prevista anche la mostra “Nuvole gialle” a cura di Giallo China che comprende 30 illustrazioni: 8 tavole originali dai volumi Giallo China e 22 illustrazioni di grandi autori italiani tra cui Luca Raimondo, Elisabetta Barletta, Giuseppe Candita, A. Scacchia.

E l’anteprima nazionale de “La sacra lampada e il tesoro di Alarico”, trailer del docufilm Menorah Esodo 25 con il regista Gianfranco Confessore, l’attrice Emilia Iannuzzi e poi Ermanno Reda, Alberto Celestino e Pierandrea Dotto.