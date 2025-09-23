Catanzaro
Contrasto alla disinformazione scientifica, entra in azione l’Università Magna Graecia di Catanzaro con il progetto “No more fake news”
Domani, mercoledì 24 settembre, nella sala riunioni del Rettorato dell’Università Magna Graecia di Catanzaro si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “No More Fake News”.
L’iniziativa di carattere divulgativo è nata con l’obiettivo di contrastare la crescente disinformazione in campo scientifico, offrendo al pubblico non specialista l’opportunità di approfondire temi complessi come il concetto di One Health, lo sviluppo di nuovi farmaci antivirali, i progressi nella ricerca sui vaccini e la necessità di arginare il fenomeno dell’infodemia.
La presentazione del progetto anticipa l’evento “Malattie infettive emergenti e disinformazione: la scienza contro il rumore dell’antiscienza” che si svolgerà mercoledì 1 ottobre nell’Auditorium del Campus “Salvatore Venuta” dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.
All’incontro con i giornalisti, in programma domani alle ore 12:00, parteciperanno il rettore dell’Umg, prof. Giovanni Cuda, la delegata del rettore alla Terza missione di Ateneo, prof.ssa Marianna Mauro, ed il responsabile del progetto “No more fake news”, prof. Stefano Alcaro.