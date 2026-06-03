Contratti pirata e concorrenza sleale: esperti a confronto nel seminario promosso dall’EBT a Vibo

L’Ente Bilaterale del Terziario e dei Servizi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (EBT CZ-KR-VV), in collaborazione con l’Ente Bilaterale Turismo Calabria e con il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia, promuove venerdì 5 giugno 2026 alle ore 9.30 presso l’Hotel Cala del Porto di Vibo Marina il terzo seminario “Dumping contrattuale, un fenomeno allarmante per il lavoro e le imprese sane”.

Un importante momento di riflessione su una vera e propria minaccia sia per i lavoratori che per le imprese. Da un lato il dumping mina alle fondamenta la tutela dei lavoratori, dall’altro erode la competitività delle imprese che operano nel rispetto delle regole.

Ad introdurre e moderare i lavori sarà Fortunato Lo Papa, presidente dell’EBT CZ-KR-VV. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Vibo Valentia Vincenzo Romeo, del vice presidente della Camera di Commercio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Antonio Cugliari, del vice presidente dell’EBT CZ-KR-VV Fernando Lobello, del vice presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Calabria Francesco Perino, del presidente di Confcommercio Vibo Valentia Salvatore Nusdeo, e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Pinuccia Cosmano (Filcams CGIL Area Vasta CZ-KR-VV), Antonio Bruno (Fisascat CISL Magna Grecia CZ-KR-VV) e Saverio Scarpino (UILTuCS Calabria), interverrà anche il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia Francesco La Piana.

Le relazioni saranno affidate a Giuseppe Buscema, della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, e a Giovanni Ferrarelli, direttore di Confcommercio Calabria Centrale. A concludere nuovamente a Fortunato Lo Papa, presidente dell’EBT CZ-KR-VV.

Il seminario sarà accreditato ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro.