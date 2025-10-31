Calabria

“Contratto o… scherzetto?”: flash mob della Filcams CGIL Calabria a sostegno dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie private del prossimo 6 novembre

La Filcams CGIL Calabria ha promosso per martedì 31 dicembre una giornata di mobilitazione a sostegno dello sciopero generale unitario delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie private.

Nel corso della giornata saremo impegnati davanti alle farmacie per distribuire il volantino informativo “Contratto o… scherzetto?” e incontrare lavoratrici e lavoratori del settore.

L’utilizzo della maschera in occasione dí Halloween è stata voluta per rappresentare la Farsa, le modalità poco serie, con le quali Federfarma affronta i temi seri e importanti che stanno a cuore a chi lavora al servizio della Salute Pubblica.

Il CCNL Farmacie Private è scaduto dal 31 agosto 2024 e la trattativa è ferma. Intanto, chi lavora nelle farmacie continua a garantire servizi essenziali di prossimità e la Farmacia dei Servizi produce nuove attività e responsabilità professionali senza adeguati riconoscimenti.

Le nostre richieste sono chiare:

  • Aumenti salariali adeguati all’aumento del costo della vita.
  • Valorizzazione delle competenze e aggiornamento degli inquadramenti.
  • Tutela della salute e conciliazione vita-lavoro, orari sostenibili e organizzazione del lavoro rispettosa.

“Le farmacie sono presidio sanitario del territorio. Non si può chiedere più lavoro e più responsabilità senza rinnovare il contratto e senza riconoscere dignità salariale e professionale alle persone che ogni giorno tengono aperto questo servizio pubblico essenziale.”

Lo sciopero del 6 novembre sarà caratterizzato da un presidio che si terrà a Reggio Calabria alle ore 11,00 presso la Prefettura.

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a partecipare e la cittadinanza a sostenere la mobilitazione: un contratto giusto è una garanzia per la qualità del servizio e per la salute di tutti.

Difendiamo il contratto, difendiamo la dignità del lavoro in farmacia. Contratto o scherzetto? La risposta gliela diamo noi.

