Contributi a fondo perduto per attività commerciali e artigianali, il comune di Melissa promuove incontro formativo per il 12 dicembre

Contributi a fondo perduto per attività commerciali e artigianali che operano sul territorio comunale.

Sono oltre 37 mila e 300 euro le risorse assegnate a Melissa e destinate alle piccole e micro imprese che possono candidarsi a ricevere i fondi per spese di gestione, soprattutto a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed investimenti per innovazione, digitalizzazione, attrezzature, arredi, opere murarie e impiantistiche riferite all’anno 2022.

É quanto fa sapere il Sindaco Luca Mauro informando che domani, venerdì 12 dicembre, si terrà alle ore 10,30, nella sede della delegazione municipale di Torre Melissa un incontro informativo per illustrare, nel dettaglio, il bando a quanti interessati.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale sottolinea continua ad essere quello di sostenere le attività produttive locali, favorendo resilienza, innovazione e continuità economica per le imprese che rappresentano il cuore vivo della nostra comunità.

Si tratta di un piccolo contributo per chi ha affrontato un periodo particolare con il Covid; è l’ultima annualità di tre.

Finanziato dal Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito nell’ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne e disciplinato dal DPCM 24 settembre 2020, l’intervento è rivolto alle micro e piccole imprese attive nei settori commerciale e artigianale; con unità operativa nel Comune di Melissa; regolarmente iscritte al Registro Imprese o all’Albo Artigiani; attive da almeno 7 mesi nel 2019, salvo nuove aperture nel 2022.

Il contributo sarà assegnato secondo i criteri stabiliti dall’Avviso, fino a un massimo di 3 mila euro per impresa.

Le risorse saranno ripartite tra imprese con perdita di fatturato superiore al 5% (quota A – 80% del fondo); nuove attività avviate nel 2022 (quota B – 20% del fondo).

Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo polizia.melissa@asmepec.it entro e non oltre le ore 12 del 19 dicembre 2025.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0962 1900725 o scrivere a poliziamunicipale@comune.melissa.kr.it.