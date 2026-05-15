Controlli della polizia di stato di Tropea nel corso dell’ultima settimana

La Polizia di Stato, nel corso dell’ultima settima, ha svolto, nel comprensorio della cittadina di Tropea, mirati servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire legalità e sicurezza soprattutto in vista dell’imminente avvio della stagione estiva e dell’incremento di persone che raggiungono la perla del tirreno soprattutto nel corso dei fine settimana.

L’attività operativa, disposta dal Questore di Vibo Valentia, rientra in una più ampia azione di controllo del territorio volta a rafforzare la prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità diffusa, quali lo spaccio di stupefacenti, l’abuso di sostanze alcoliche, reati contro il patrimonio e contro la persona.

L’attività, caratterizzata da un costante pattugliamento del territorio e da incisivi posti di controllo svolti dal personale del Posto Fisso di Polizia di Tropea, ha consentito, nell’arco di in una settimana, di identificare 898 persone, di cui 222 con precedenti di polizia e controllare 632 veicoli.

Efficace si è dimostrata l’azione volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Infatti a seguito dei controlli, ad un soggetto è stata contestata la violazione amministrativa di cui all’art. dell’art. 75 del DPR 309/1990 (detenzione per uso personale di sostanza stupefacente) con successiva segnalazione all’Autorità Amministrativa in quanto trovato in possesso di 0,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Inoltre, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro, a carico di ignoti, sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 239 grammi.

La stessa, rinvenuta in una nicchia dell’atrio di un condomino era suddivisa in nr. 17 dosi già confezionate e destinate allo spaccio; unitamente ad essa sono stati rinvenuti nr. 2 sacchetti per il sottovuoto e un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Sempre nell’ambito dei medesimi controlli di prevenzione è stata, altresì, rinvenuta e sottoposta a sequestro a carico di ignoti, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso pari a 2,1 grammi.

Nei giorni scorsi, inoltre, personale del Posto Fisso di Polizia di Tropea, ha proceduto alla notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un uomo del luogo, ritenuto responsabile di danneggiamento di un’autovettura a seguito di incendio avvenuta a Tropea nel 2024.

Gli elementi raccolti nel corso dell’attività info-investigativa, che è stata esperita dal predetto personale di polizia, consentiva di addivenire all’individuazione dell’autore dell’incendio in parola.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.