Controlli di polizia ittica a tutela dei consumati, sanzionato dalla GdF un ristorante della locride

Nell’ambito delle attività di controllo in materia di tutela della tracciabilità ittica, volti a garantire la trasparenza

del pescato dalla cattura alla vendita, disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, i militari della

Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, sottoponevano ad ispezione un ristorante sito in Marina di Gioiosa

Ionica (RC).

Immediatamente dopo l’accesso, i militari rilevavano gravi carenze igienico sanitarie sia nei locali adibiti alla

conservazione e lavorazione degli alimenti, sia del personale addetto alla cucina; constatata la gravità della

situazione, prontamente veniva attivata l’ASL di competenza.

I finanzieri procedevano quindi al sequestro di circa 91 chili di prodotti ittici non tracciati, sanzionando il titolare

ai sensi del D.Lgs 4/2012, contestualmente l’ASL procedeva a sua volta redigendo prescrizioni obbligatorie ed

elevando le dovute sanzioni.

L’operazione conferma l’efficacia del dispositivo di controllo predisposto dal comparto aeronavale della Guardia

di Finanza sul rispetto della normativa a tutela della filiera agroalimentare e ittica, a conferma del costante

impegno nel contrasto alle attività illecite a salvaguardia della salute del consumatore finale.