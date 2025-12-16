Controlli in centro città da parte della polizia di stato di Vibo Valentia

Anche questo fine settimana, si sono svolti mirati servizi straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico, disposti dal Questore, allo scopo mantenere alta la cornice di sicurezza generale e quindi prevenire e contrastare delitti contro la persona, il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti ed ogni altra forma di illegalità.

In particolare nel corso del suddetto servizio sono state monitorate le zone sensibili del centro cittadino ed in particolare quelle maggiormente interessate alla movida serale e notturna oltre che ai luoghi interessati da eventi pubblici e ciò per assicurare la dovuta tutela ai frequentatori delle vie e piazze ove insistono diversi esercizi pubblici, ai clienti dei locali stessi, ai residenti ed ai titolari delle diverse attività commerciali.

Oltre che il centro cittadino, le attività hanno anche interessato le principali arterie stradali di accesso al centro cittadino, ove sono stati predisposti diversi posti di controllo da parte delle pattuglie impiegate.

I servizi, hanno visto l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale”, di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il contributo anche della Polizia Locale.

Nell’ambito delle attività di polizia, sono state identificate circa 400 persone, di cui nr. 69 penalmente censite, controllati nr. 144 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

Inoltre la prontezza del personale della Polizia di Stato impegnato nella serata di sabato scorso nell’ambito dei controlli di cui sopra, consentiva di rintracciare immediatamente e metterla in sicurezza una persona che aveva manifestato intenti suicidiari.