Controlli in centro città e nelle frazioni a Vibo Valentia, rinvenuto ingente quantitativo di sostanza stupefacente

Anche questo fine settimana, si sono svolti mirati servizi straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico, disposti dal Questore, allo scopo mantenere alta la cornice di sicurezza generale e di contrastare le varie forme di illegalità nel centro cittadino e anche nelle frazioni di Vibo Valentia.

In particolare come di consueto le attività sono state finalizzate alla prevenzione e contrasto della c.d. mala movida, quindi innanzitutto nel centro città e ciò per assicurare la dovuta tutela ai frequentatori delle vie e piazze ove insistono diversi esercizi pubblici, ai clienti dei locali stessi, ai residenti ed ai titolari delle diverse attività commerciali.

I servizi, hanno visto l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale”, delle unità cinofile, della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il contributo anche della Polizia Locale.

Nell’ambito delle attività di polizia, sono state identificate nr. 930 persone, di cui nr. 182 penalmente censite, controllati nr. 269 veicoli, elevate nr 3 sanzioni per violazione al codice della strada, controllati diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e a altre misure restrittive e sono stati controlli avventori in diversi esercizi pubblici del capoluogo.

Inoltre, nell’ampia azione della Questura di Vibo Valentia, guidata dal dott. Rodolfo Ruperti, volta al contrasto delle varie forme di illegalità, compreso anche lo spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile, unitamente a personale impiegato nei servizi indicati, ha eseguito diversi controlli nel centro abitato della frazione Piscopio che hanno consentito di rinvenire all’interno di un incavo ricavato nel muro perimetrale esterno di un’abitazione diroccata, un contenitore in plastica contenente nr. 8 involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina dal peso complessivo di gr. 42.89.

Contestualmente in un secondo incavo posto sul medesimo muro è stato rinvenuto nr. 1 involucro in cellophane contenente un blocco intero di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr.59.62 per un totale, pertanto, di gr. 102.51.

Inoltre l’estensione dei controlli verso altra abitazione abbandonata, consentiva di rinvenire, sempre in un incavo di un muro, tre involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 10 gr. di ulteriore sostanza stupefacente di tipo marijuana.