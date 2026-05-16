Contromano sulla A2 a Rogliano: automobilista salvato da un dipendente Anas fuori servizio

Ieri pomeriggio, lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, nei pressi dello svincolo di Rogliano in direzione Cosenza, un automobilista ha imboccato contromano una rampa autostradale rischiando di causare un grave incidente.

L’uomo, diretto verso Piano Lago, avrebbe sbagliato direzione entrando nella rampa opposta invece di proseguire verso Cosenza. Una situazione estremamente pericolosa, aggravata dal traffico in transito e dall’arrivo di altri veicoli lungo il tratto interessato.

Provvidenziale l’intervento di un dipendente Anas fuori servizio che, mentre percorreva la A2 insieme alla propria famiglia, ha notato immediatamente il pericolo. Dopo aver suonato con insistenza per richiamare l’attenzione dell’anziano automobilista e avvisare gli altri conducenti, l’uomo è sceso rapidamente dal proprio veicolo quando la situazione è diventata critica.

Raggiunta l’auto contromano, è riuscito ad aiutare il conducente a uscire dall’abitacolo e a metterlo in sicurezza, evitando possibili conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono poi intervenuti il personale Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

L’anziano automobilista, apparso disorientato ma in buone condizioni, è stato assistito direttamente sul luogo dell’accaduto.

Intervento provvidenziale di Michele Colistro, Autista in servizio presso la Struttura Anas Calabria – A2 del Mediterraneo, protagonista dell’intervento che ha evitato il peggio.