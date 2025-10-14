Una data molto importante giorno 10 ottobre in quanto alle ore 10.30, presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia (VV) in occasione della giornata mondiale della salute mentale si è riproposto il convegno AINSPED su “Dispersione scolastica, disturbi emotivi e baby gang giovanili”, tematica di fondamentale importanza per la diffusione della cultura pedagogica nelle aree più esposte al rischio di dispersione scolastica del Meridione d’ Italia. Esso infatti ha avuto molto successo già durante la giornata del 27 settembre nella bellissima location della Società Operaia di Filadelfia (VV) in occasione del Convegno Nazionale Ainsped ripreso dall’ emittente televisiva Esse Tivù. Si ringrazia la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Viscone, per aver accolto e sostenuto l’ iniziativa di AINSPED anche a scuola. Si ringrazia per le riprese il grandissimo Giuseppe Pungitore, reporter e videomaker televisivo. I relatori della mattinata formativa, in presenza degli studenti di Liceo Scientifico ed IPSIA, hanno sviluppato interventi importanti tesi ad informare i giovani sui modelli proposti. Gli esperti, dottori e dottoresse, Ottavia Iazzolino: Pedagogista e Presidente AINSPED Calabria; Francesco Calabrò, esperto nel campo del benessere psicofisico e maestro di scienze olistiche; Carmen Mutone, Prof.ssa di Lettere dell’IPSIA di Filadelfia; Vito Stucci, responsabile di plesso dell’IPSIA di Filadelfia e Davide Piserà, in qualità di Presidente Nazionale AINSPED e docente di sostegno presso la sede IPSIA; sono stati accolti dalla folta platea di studenti, oltre 150 persone erano presenti tra allievi e docenti, presso la Sala Teatro della Scuola Secondaria di I° Grado.

Tutti i docenti di Liceo e IPSIA si sono impegnati nel favorire il prosieguo dei lavori.

Un grazie in particolare alla dottoressa Morena Ferragina, infermiera presso AOU Renato Dulbecco di Catanzaro e CTS Nazionale AINSPED, per aver concesso ai relatori di utilizzare il suo materiale didattico, nonostante fosse assente per motivi di gravidanza in stato avanzato.

Articolo della Dott.ssa Morena Ferragina.