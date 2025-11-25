Convegno “Bilateralità, formazione e welfare” presso il Centro Direzionale BCC di Rende – VIDEO

Cosenza, 25 novembre 2025 – Appuntamento di rilievo venerdì 21 novembre al Centro Direzionale BCC Mediocrati di Rende, dove professionisti, imprese ed enti del lavoro si sono riuniti per discutere il ruolo strategico della bilateralità nel mondo produttivo. L’incontro, dal titolo “Bilateralità, formazione e welfare: obbligo contrattuale o leva di competitività?”, è stato promosso da FormaSicuro Calabria insieme agli Ordini dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro di Cosenza, con il supporto di FederTerziario Calabria, UGL e BCC Mediocrati.

L’obiettivo è stato quello di fare chiarezza su strumenti spesso percepiti come meri adempimenti contrattuali. L’iniziativa ha offerto anche l’occasione per conoscere bandi, fondi e opportunità a disposizione delle imprese, oltre a momenti di confronto diretto con esperti del settore.

Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti di FormaSicuro, BCC Mediocrati, degli Ordini professionali e dell’UGL, il programma è entrato nel vivo con una serie di interventi tematici. Il professor Flavio Vincenzo Ponteha aperto i lavori con un’analisi sull’obbligatorietà del sistema bilaterale, seguito dal dirigente UGL Amedeo Gismondi, che ha approfondito il valore competitivo della bilateralità per PMI e lavoratori. A seguire, l’avvocato Emanuela D’Aversa ha illustrato il ruolo della formazione e della contrattazione di secondo livello nella progettazione del futuro aziendale, mentre l’ingegnere Rocco Luigi Sassone si è concentrato sulle prestazioni degli enti bilaterali come strumento di welfare.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda aperta a domande e interventi dal pubblico, per stimolare ulteriormente il dialogo tra professionisti, imprese e parti sociali.