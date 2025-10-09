Cooperazione internazionale: i vertici della Polizia di Amsterdam incontrano il questore di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 9 ottobre 2025 – Un’importante visita istituzionale si è svolta oggi pomeriggio presso la Questura di Reggio Calabria. Il Questore Salvatore La Rosa ha accolto il Vice Capo della Polizia Nazionale di Amsterdam, accompagnato da una delegazione di funzionari olandesi di alto livello e da un rappresentante dell’Ambasciata d’Italia a L’Aia.

L’incontro, che sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine a livello internazionale, si è svolto in un clima di grande cordialità e cooperazione.