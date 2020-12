Coordinamento Aiga Calabria: La giovane avvocatura calabrese in tema di formazione a distanza chiude l’anno col botto

Condividi

I giovani avvocati delle undici sezioni calabresi del Coordinamento Aiga Calabria hanno organizzato una Tavola Rotonda sulla Deontologia tenutasi su piattaforma Zoom discutendo di etica professionale, rapporto di colleganza e collaboratori di studio.

Ad aprire i lavori e moderare gli interventi dei relatori e dei presidenti di sezione è stato il coordinatore regionale Aiga Calabria avv. Caterina Giuliano che ha ricordato come le norme contenute nel codice deontologico siano garanzia del corretto esercizio della professione forense anche sotto l’aspetto dei rapporti di colleganza.

I saluti istituzionali sono stati affidati al Presidente Nazionale Aiga, avv. Antonio De Angelis e al Presidente della Fondazione Aiga T. Bucciarelli avv. Giovanna Suriano.

Ad introdurre l’argomento oggetto dell’incontro è stata la Coordinatrice del Dipartimento di Giunta sulla deontologia, l’avv. Roberta Fiore, della sezione di Potenza che ha ricordato come le norme deontologiche non siano solo regole etiche e comportamentali ma assurgono al rango di norme di carattere giuridico.

Il primo relatore ad aprire il dibattito, il Past Presidente Aiga Nazionale, l’avv. Alberto Vermiglio che ha evidenziato l’importanza delle norme che regolano il rapporto di colleganza, ribadendo come la professionalità dell’avvocato non può prescindere da un’osservanza rigorosa delle norme deontologiche. L’avv. Vermiglio si è anche soffermato sulla necessità di regolamentare il proficuo impegno quotidiano messo in campo da tanti giovani avvocati che prestano la loro attività professionale come collaboratori di studio in regime di monocommittenza.

A seguire gli interventi dei presidenti delle undici sezioni Aiga calabresi che hanno corroborato il confronto partecipando attivamente alla discussione, a partire dai Vice Coordinatori, l’avv. Vincenzo Barca, presidente Aiga Palmi ha parlato di “antagonismo processuale e di etica professionale” avendo riguardo anche all’uso di espressioni sconvenienti e offensive negli scritti difensivi, l’avv. Francesco Giordano, presidente Aiga Castrovillari su “ rapporti con i clienti, competenza e diligenza”, a seguire l’avv. Gregorio Casalenuovo, Presidente Aiga Catanzaro su “obbligo di verità”, l’ avv. Valerio Zicaro, Presidente Aiga Cosenza su “ rapporti di colleganza alla luce del regolamento specializzazioni”, l’avv. Irene Trocino, Presidente Aiga Crotone su “competenza e professionalità dell’avvocato nei giudizi riguardati i minori”, l’avv. Domenico Zaffina, Presidente Aiga Lamezia Terme su “anzianità professionale del dominus per la formazione del praticante”, l’avv. Fabiola Antonella Chirico, Presidente Aiga Locri, su “dovere del dominus di formare il praticante anche sul rispetto dei precetti deontologici”, l’ avv. Giuseppe Mandarino, Presidente Aiga Paola, su “ dovere del difensore di fiducia di comunicare la nomina al difensore di ufficio”, l’ avv. Davide Barberi, Presidente Aiga Reggio Calabria su “buone pratiche e rapporto di colleganza durante le udienze”, l’ avv. Isabella Monaco, Presidente Aiga Rossano, su rinuncia al mandato e subentro di altro difensore” e infine l’avv. Filomena Valeria Cortese, Presidente Aiga Vibo, su “divieto per l’avvocato di interloquire con la controparte rappresentata da altro difensore”.

L’incontro ha riscontrato un grande successo su scala nazionale, in quanto ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone, non solo i seicentosessanta (660) avvocati partecipanti collegati da tutta Italia su piattaforma Zoom, ma addirittura l’interessamento anche di circa trecentocinquanta non addetti ai lavori, evidentemente interessati al tema, collegati in simultanea con la diretta facebook sui profili di Aiga Nazionale, Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli ed in particolare sul profilo del Coordinamento Aiga Calabria.