Coordinamento Donne Coldiretti Reggio Calabria: Maria Clelia Zagarella è la nuova Responsabile provinciale

È stata ufficializzata presso un noto ristorante di Motta San Giovanni (RC), l’elezione di Maria Clelia Zagarella come nuova Responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Reggio Calabria, durante il Coordinamento provinciale Coldiretti Donne Impresa, che ha anticipato l’incontro tematico sull’Educazione Alimentare, promosso da Donne Coldiretti e Coldiretti Calabria.

Imprenditrice agricola da sempre legata alla terra, Maria Clelia porta avanti insieme ai fratelli la storica azienda vitivinicola Cantine Zagarella, una realtà biologica che coniuga radici familiari profonde e agricoltura innovativa, coltivando vigneti sulle colline di Arghillà che si affacciano sullo Stretto di Messina e uliveti nella provincia reggina.

Maria Antonietta Mascaro, Responsabile regionale Donne Coldiretti Calabria, ha evidenziato come: “in un momento storico in cui il protagonismo femminile in agricoltura è sempre più determinante, abbiamo bisogno di guide che sappiano coniugare passione, competenze e visione.

Auguro buon lavoro a Maria Clelia Zagarella, certa che la sua energia e la sua esperienza saranno preziose per il nostro coordinamento.”

“È un onore ricevere questo incarico. Insieme possiamo costruire reti solide, generare cambiamento e continuare a dare forza e dignità al nostro lavoro. Crediamo fortemente nel valore delle donne in agricoltura e nella nostra capacità di innovare senza perdere il legame con la terra e con le tradizioni.”

Sono state queste le parole con cui Maria Clelia Zagarella ha voluto ringraziare, da neo eletta, il Coordinamento e i presenti.

A lei vanno gli auguri di tutta la Coldiretti Calabria per questo nuovo incarico, che sarà occasione di crescita, confronto e progettualità condivisa.