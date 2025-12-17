Copagri e Proloco insieme per esaltare i prodotti d’eccellenza

Fari puntati su Montalto Uffugo, dove si sono incontrati i vertici della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri) per fare il punto sulle più scottanti emergenze del comparto, con particolare riguardo alle peculiarità dei territori.

Nel giorno di Santa Lucia è stato inaugurato il primo mercatino Copagri, in collaborazione con la Proloco di Montalto Uffugo.

L’iniziativa è stata aperta dall’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, dal sindaco Biagio Antonio Faragalli, dal presidente nazionale di Copagri Tommaso Battista, dal direttore Maria Cristina Solfizi, dal presidente regionale Francesco Macrì, dai commissari Franco Barretta e Mauro D’Acri, dalla consigliera regionale

Elisabetta Santoianni, dalla presidente della proloco Manuela Felice, dal presidente di Unpli Cosenza (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Antonello Grosso La Valle e altre autorità.

Numerose le aziende protagoniste, che hanno presentato e fatto assaggiare i loro prodotti d’eccellenza.

Le Op Zootecniche Calabresi (Apz Aprozoo Ars-Apocc- Cereal Latte) si sono presentate con uno stand innovativo facendo degustate produzioni Dop di eccellenza, dai salumi al pecorino Crotonese alle carni locali, con assaggi di hamburger e spezzatino con le patate silane Dop. Tutti gli stand sono stati molto apprezzati.

Nel corso della prestigiosa manifestazione è stato ufficializzato l’accordo tra Copagri e la Unpli di Cosenza, che impegna i due organismi a programmare altre iniziative durante tutto l’anno 2026.

Presenti all’evento tutti i presidenti provinciali della Copagri. Vari artisti hanno allietato l’intera serata, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori e del pubblico.

I vertici Copagri con l’assessore Gallo hanno visitato tutti gli stand, come quello fra i tanti della Fattoria didattica e sociale Luce, soffermandosi sulle problematiche dei produttori, dalla questione legata al coinvolgimento delle nuove generazioni nell’impresa agricola alla concorrenza sleale di prodotti provenienti dall’estero alla informazione mirata ai bandi a ogni livello.

Il presidente di Copagri Calabria, barone Francesco Macrì, ha messo in rilievo fra l’altro le priorità per una concreta valorizzazione dei prodotti d’eccellenza, di cui la nostra regione è ricca e fiera, fortemente legati alle molteplici peculiarità territoriali.

E proprio per rafforzare la presenza nelle svariate realtà produttive, il presidente Macrì ha annunciato una serie di iniziative, che si radicheranno in ogni realtà locale proprio per esaltare le nostre produzioni di maggiore prestigio, conosciute in tutto il mondo.

Grande soddisfazione e condivisione è stata espressa dai vertici nazionali e dall’infaticabile assessore Gallo, che proietta e sostiene tutte quelle iniziative volte a fare dell’agricoltura calabrese un settore sempre più al passo con i tempi.