Corecom Academy in Tour, presentazione dei risultati finali della prima fase domani all’Università Magna Graecia di Catanzaro

Si terrà domani, martedì 9 giugno, alle ore 12:00 nella Sala Riunioni del Rettorato dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione dei risultati finali della prima fase del progetto “Corecom Academy in Tour”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Corecom Calabria, il Consiglio Regionale della Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro, con il patrocinio dell’AGCOM. Il progetto ha consentito agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di ottenere il Patentino Digitale attraverso un percorso dedicato alla cittadinanza digitale consapevole, ma anche di partecipare ad un percorso di educazione affettiva, un modello educativo sottoposto a osservazione scientifica, capace di misurare l’impatto del percorso sui giovani e di offrire dati utili per costruire politiche pubbliche più consapevoli in materia di minori, digitale, relazioni e prevenzione del disagio.

Alla conferenza stampa interverranno:

Giovanni Cuda, Rettore Università Magna Graecia di Catanzaro; Fulvio Scarpino, Presidente Corecom Calabria; Carola Barbato, Presidente Corecom Campania; Antonio Viscomi, Docente UMG; Antonio Montuoro, Assessore Regione Calabria; Marco Polimeni, Presidente Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa; Francesca Felicia Operto, Docente di Neuropsichiatria Infantile dell’Umg.