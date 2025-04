Corigliano – Rossano, albergo diffuso e fondi fermi da decenni: la Regione sblocca, il Comune rallenta

Corigliano – Rossano (Cs): Nonostante la spinta data dalla Regione Calabria per sbloccare risorse rimaste ferme per decenni, il Comune di Corigliano-Rossano non avrebbe ancora trasmesso la documentazione necessaria a far avanzare diversi progetti. A denunciarlo è la presidente della Terza Commissione consiliare Pasqualina Straface, che punta il dito contro l’inerzia dell’amministrazione guidata dal sindaco Stasi.

«La lezione impartita dalla giunta Occhiuto con l’ospedale della Sibaritide non sembra essere servita», dichiara Straface, riferendosi all’accelerazione impressa dalla Regione a un’opera rimasta per anni nel limbo. Una dinamica simile, secondo la consigliera, si starebbe ripetendo su altri fronti: in particolare sui progetti per la creazione di centri commerciali naturali nei centri storici, sul programma Le vie dell’artigianato, e sul progetto di albergo diffuso previsto dal Piano Sviluppo e Coesione (PSC).

Straface spiega che il Dipartimento regionale per lo Sviluppo Economico è ancora in attesa, da quattro mesi, di una serie di documenti fondamentali da parte del Comune: tra questi, la presa d’atto, la nomina del responsabile del procedimento, il cronoprogramma e la scheda tecnica dell’intervento. «Il decreto regionale che approva lo schema di convenzione risale al 16 dicembre 2024, ma a oggi non è ancora pervenuto nulla», afferma.

La consigliera regionale sottolinea come, in assenza di un impulso politico, tutto sarebbe rimasto fermo sulla carta. «Se il dipartimento ha potuto avviare la concertazione con il Comune – evidenzia – è solo grazie

all’intervento della Regione».

Anche sul fronte del Palazzo De Russis, sede del previsto Centro Servizi per le Attività Economiche nei centri storici, la situazione non sarebbe più rosea. «Il Comune ha ricevuto un’anticipazione lo scorso ottobre, ma ad oggi non ha presentato alcuna richiesta di trasferimento risorse legata agli stati di avanzamento», denuncia Straface. E aggiunge: «Non c’è alcuna trasparenza sull’utilizzo dei fondi già trasferiti».

La chiusura è dura: «Invece di sbandierare meriti inesistenti, l’amministrazione dovrebbe preoccuparsi di colmare i ritardi della propria macchina burocratica e di rispettare i principi democratici di rendicontazione della spesa pubblica, soprattutto quando si tratta di fondi provenienti da enti sovracomunali».