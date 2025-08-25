Cosenza

Corigliano Rossano di nuovo in piazza contro il genocidio

Venerdì 29 agosto manifestazione in solidarietà al popolo palestinese.

manifestazione contro genocidio - corigliano rossano

La comunità di Corigliano-Rossano torna in piazza per gridare la propria indignazione e chiedere la fine del genocidio del popolo palestinese.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune, è per venerdì 29 agosto alle ore 21:30 in Piazza Portofino a Schiavonea. Chiederemo all’Italia di interrompere ogni relazione con Israele e di agire con decisione.

La serata sarà articolata in tre momenti:

  • Primo momento, coordinato da Antonio Viteritti (coordinamento Unical per la Palestina): dopo i saluti istituzionali del Sindaco Flavio Stasi, seguirà il “Diario da Gaza”, con la voce dell’On. Vittoria Baldino, che darà voce alla Palestina, insieme a Lucia Iuzzolino, Selene Campana e Michael Converso, per restituire il volto umano di una tragedia che il mondo non deve più normalizzare.
  • Secondo momento, moderato dalla giornalista Carla Monteforte, con l’intervento di Vincenzo Fullone, co-fondatore di Ain Media Gaza e membro dell’equipaggio italiano della Global Sumud Flotilla, in partenza nei prossimi giorni per Gaza insieme ad altre navi.
  • Terzo momento, per la prima volta sarà proiettato uno straordinario time-lapse di una Gaza che non esiste più, realizzato da Sami Haven, Yaser Murtaja e Roshdi Sarraj, fondatori di Ain Media assassinati da Israele.

La serata sarà accompagnata anche da musica dal vivo.

Non possiamo più far finta che non stia accadendo nulla: è il momento di restare umani e pretendere atti concreti.

Partecipa portando solo bandiere della Palestina.

Venerdì 29 agosto 2025 – Ore 21:30

Piazza Portofino, Corigliano-Rossano (CS)

 Per info: https://www.instagram.com/p/DNyIX1lVLwR/?igsh=MTN2czU4bndudjJ3aA==

