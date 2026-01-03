Corigliano-Rossano senz’acqua: disagi diffusi in ogni quartiere, città allo stremo

L’emergenza idrica continua a colpire duramente l’intera città di Corigliano-Rossano.

Quartieri di Corigliano e Rossano restano senz’acqua per giorni, con famiglie, anziani, attività economiche e istituti scolastici costretti a convivere con disagi gravi e continui.

A intervenire è il coordinatore di Fratelli d’Italia Corigliano-Rossano, Dora Mauro, che punta il dito contro l’amministrazione comunale.

«L’emergenza non riguarda più singole zone, ma interessa ormai tutta la città. Il servizio di autobotti si è rivelato del tutto insufficiente a contenere il disagio e non può rappresentare una risposta adeguata a una crisi che va avanti da troppo tempo».

Secondo Dora Mauro, «il sindaco smetta di scaricare responsabilità, dimenticando di essere la prima autorità sanitaria locale e di avere il dovere di vigilare sulla tutela dei servizi essenziali».

«I problemi del passato sono noti aggiunge il coordinatore di FdI ma mai si era arrivati a una situazione di questa portata, con interi quartieri paralizzati. Questa condizione non può essere normalizzata né raccontata come inevitabile».

Dora Mauro sottolinea inoltre come «il primo cittadino avrebbe dovuto esercitare un’azione di vigilanza puntuale e costante, mettendo il gestore nelle condizioni di intervenire secondo gli indirizzi di chi governa la città», evidenziando come «troppo spesso l’attenzione sembri concentrata su immagini e narrazioni lontane dalla realtà quotidiana di chi non riesce nemmeno a farsi una doccia».

«È tempo di smetterla con la propaganda e con le prese di distanza tardive conclude e di assumersi fino in fondo le responsabilità istituzionali che il ruolo impone».