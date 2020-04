Coronavirus, Falcomatà: “I reggini hanno dimostrato responsabilità nel ponte di Pasqua. Un plauso alle forze dell’ordine”

Condividi

«I cittadini del territorio metropolitano di Reggio Calabria erano attesi a una prova di responsabilità, in occasione della Santa Pasqua e del Lunedì di Pasquetta, che di norma segnano scampagnate e momenti d’aggregazione evidentemente non ancòra possibili, alla luce delle restrizioni collegate alla pandemia. Ebbene, la nostra gente – osserva il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà – s’è comportata benissimo: ma voglio indirizzare un forte plauso agli uomini delle forze dell’ordine e delle forze di polizia».

Come evidenzia il sindaco metropolitano, «tutori della legge e vigili urbani hanno trascorso prestando servizio giorni molto significativi dal punto di vista personale e spirituale, familiare e della nostra tradizione. E questo – così Falcomatà – per garantire i più elevati livelli di controllo rispetto alle possibili violazioni delle misure adottate, che costituiscono un cruciale presidio per tentare d’arginare la diffusione del coronavirus.

Un compito delicato e importante e svolto nel migliore dei modi, in ragione del quale agli uomini delle forze di polizia e delle forze dell’ordine va espressa la nostra più grande soddisfazione, anche per la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati».