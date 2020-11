Coronavirus, Motta San Giovanni: Sono due i guariti nella settimana mentre continua a salire il numero dei contagiati

Condividi

La settimana si chiude con due giovani soggetti guariti che potranno, insieme alle proprie famiglie, tornare alla propria vita quotidiana, a studiare e lavorare in tranquillità.

Aumentano, tuttavia, i casi che il Nucleo di monitoraggio presso la Prefettura comunica quasi quotidianamente al Comune. Ad oggi risultano diciotto soggetti positivi sul territorio comunale. Di questi, diciassette sono in quarantena domiciliare mentre solo per uno, anche se in miglioramento, permane lo stato di ricovero in ospedale.

Il territorio è tutto interessato con 2 casi a Serro Valanidi, 8 a Lazzaro e 8 a Motta, l’età media dei contagiati è di 47anni, 10 sono gli uomini e 8 le donne, 16 sono residenti e vivono quotidianamente nel territorio comunale mentre 2 sono solo domiciliati, 12 sono i nuclei familiari interessati.

L’Amministrazione, individuato il centro sociale “Paolo Capua” di Lazzaro quale sede per il centro tamponi, è in quotidiano contatto con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta del territorio ai quali presto si aggiungeranno altri operatori sanitari e associazioni che hanno già comunicato la propria disponibilità a prestare servizio volontariamente all’interno della struttura che nei prossimi giorni sarà allestita.

L’Ufficio Politiche sociali del Comune è quotidianamente in contatto con i soggetti risultati positivi e in quarantena domiciliare, prestando assistenza e supporto.

I soggetti in situazione di difficoltà possono contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune al numero telefonico 0965718104 (sindaco@comunemottasg.it) o la Protezione Civile “Garibaldina” ai numeri 0965718130 – 3392944028”.

Si invita la cittadinanza ad osservare le disposizioni dettate per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, a prestare la massima attenzione, a rispettare il distanziamento, a indossare sempre la mascherina e ad uscire di casa solo per esigenze reali.