Corrado Alvaro nell’Edizione Nazionale, Giusi Princi “Riscatto culturale per la Calabria”

“Risultato culturale storico per la Calabria: per la prima volta viene istituita un’Edizione Nazionale per uno scrittore calabrese. Alvaro entra nella classicità che coinvolge solo gli autori più grandi e più noti della nostra letteratura, per i quali sono in corso le loro Edizioni Nazionali (Alighieri, Petrarca, Machiavelli, Tasso, Pirandello, Deledda..).

Un importante riscatto culturale. Per troppo e per lungo tempo, si è dimenticato che la Calabria è stata faro della civiltà e della cultura a partire dalla Magna Grecia, si è sottovalutato che nel campo letterario la regione ha il suo figlio più illustre del ’900, Corrado Alvaro”

Così l’europarlamentare Giusi Princi, che ha partecipato alla conferenza di lancio con l’Assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, con il professore Aldo Morace e con la scrittrice Giusy Staropoli Calafati.

L’iter per il prestigioso riconoscimento era stato attivato dal Presidente Roberto Occhiuto e dalla stessa europarlamentare Giusi Princi e si è poi concretizzato con il progetto presentato al MIC da un Comitato promotore presieduto dal calabrese italianista Professore Aldo Morace, ritenuto il massimo studioso di Corrado Alvaro nel mondo.

L’edizione nazionale, istituita e finanziata dal Ministero della Cultura, prevederà la pubblicazione di 21 volumi da parte de “La Nave di Teseo”, Casa editrice tra le più importanti nel panorama culturale.

Parallelamente, verranno pubblicati volumi tascabili delle opere di Alvaro e l’edizione digitale che ne permetterà la divulgazione in tutto il mondo.

Il Centro Internazionale di studi Corrado Alvaro, presieduto dal professore Aldo Morace, declinerà questo risultato in una serie di iniziative editoriali e scientifiche in Italia e nel mondo per rivendicare la grandezza plurimillenaria della storia culturale della Calabria.

“Stiamo anche lavorando all’istituzione del Parco letterario dedicato a Corrado Alvaro”, dichiara Giusi Princi. “I parchi prosegue puntano proprio alla valorizzazione di territori riferibili al patrimonio letterario nazionale ed internazionale.

Corrado Alvaro entrerà, dunque, a far parte di una rete estesa e importantissima di parchi nazionali e internazionali.

Operiamo in sinergia con il Parco nazionale dell’Aspromonte afferma Giusi Princi prevedendo la creazione di percorsi di turismo culturale e ambientale, ma anche visivo, antropologico, religioso, enogastronomico, artigianale, valorizzando San Luca e le aree limitrofe, terre di altri importanti scrittori calabresi come La Cava e Strati.

È una Calabria che grazie alla politica visionaria del Presidente Occhiuto, si riprende la sua storia e le sue vere radici identitarie che vedono nella cultura il più importante motore di sviluppo e coesione”, aggiunge Princi.

“Il sostegno alla mia terra sarà sempre massimo, anche grazie al mio attuale ruolo in Commissione Cultura del Parlamento europeo, dove lavorerò con il Commissario europeo per valorizzare al meglio i patrimoni culturali degli Stati membri.

E la Calabria, con Corrado Alvaro, con la grandezza plurimillenaria della sua storia culturale, può diventare il più importante esempio e un vero modello europeo di rinascita e riscatto”, conclude Giusi Princi.