Corso “Cittadinanza e intercultura”: il Polo SNA Calabria si apre alla PA di tutta Italia

sna“Il corso Cittadinanza e intercultura rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita del Polo SNA Calabria, che negli ultimi mesi si è distinto per gli elevati livelli di partecipazione e per l’efficienza organizzativa dimostrata.

L’iniziativa inaugura un nuovo filone formativo dedicato ai temi della cittadinanza, dell’integrazione e dell’intercultura, individuati come focus specifico del Polo in considerazione della posizione strategica della Calabria nel Mediterraneo”.

È quanto afferma l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo Territoriale SNA Calabria, in occasione dell’avvio del corso Cittadinanza e intercultura, con il quale il Polo reggino apre la propria offerta formativa al personale della Pubblica Amministrazione proveniente da tutta Italia.

“La Calabria, per la sua collocazione geografica e per il ruolo che storicamente svolge nel Mediterraneo spiega l’europarlamentare, rappresenta un osservatorio privilegiato sui fenomeni migratori, dell’inclusione e dell’intercultura.

Il nostro obiettivo è costruire una formazione pubblica autorevole, qualificata e capace di offrire strumenti concreti alle amministrazioni chiamate ogni giorno a rafforzare le proprie competenze amministrative per governare processi complessi”, evidenzia l’On. Princi.

L’iniziativa, interamente gratuita, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, si avvale del contributo di qualificati docenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Università degli Studi Roma Tre, nonché di relatori provenienti da organismi e istituzioni nazionali ed europee, tra cui la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e l’ANCI.

Il programma formativo si articolerà in due giornate in presenza, per un totale di 12 ore di didattica, secondo il seguente calendario:

4 giugno 2026 – Cittadinanza e intercultura. La cittadinanza dal punto di vista dell’amministrazione (best practice e criticità). La cittadinanza dell’UE;

– Cittadinanza e intercultura. La cittadinanza dal punto di vista dell’amministrazione (best practice e criticità). La cittadinanza dell’UE; 5 giugno 2026 – Il procedimento amministrativo per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992. L’accoglienza dei minori non accompagnati. Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

Destinatari e sede

La formazione è rivolta al personale delle Regioni, delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e dei Comuni e si svolgerà presso Palazzo Zani, sede del Dipartimento DiGiES dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in Via dei Bianchi n. 2, a Reggio Calabria.

“Abbiamo fortemente voluto l’istituzione del Polo SNA Calabria insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Deputato Francesco Cannizzaro, al Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, alla Presidente della SNA Paola Severino e al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti”, afferma Giusi Princi.

“Credo che la Calabria prosegue possa diventare un presidio di alta formazione pubblica capace di valorizzare le competenze del territorio e, allo stesso tempo, di dialogare con il contesto nazionale ed europeo.

Il tema della cittadinanza e dell’intercultura conclude non riguarda soltanto le politiche migratorie, ma investe direttamente la qualità delle istituzioni, la capacità amministrativa degli enti territoriali e la costruzione di comunità inclusive e coese”.

Come iscriversi:

Per informazioni sul programma del corso e sulle modalità di iscrizione è possibile consultare i seguenti link:

– Polo SNA Calabria – Università Mediterranea

https://www.unirc.it/corsi/percorsi-formativi-dipendenti-pubblici/polo-formativo-sna-calabria

– Scuola Nazionale dell’Amministrazione

https://sna.gov.it/home/