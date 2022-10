Corso di assistente educativo a Reggio Calabria, ultimi posti alla Coop Libero Nucera

Condividi

La Cooperativa “Libero Nocera” di Reggio Calabria si occupa da anni di servizi socio-educativi-riabilitativi e assistenza a minori/disabili ma affianca a queste, anche altre attività come quella di agenzia per il lavoro e centro di formazione professionale.

Sempre attenta alle richieste del territorio nel mondo del lavoro, la coop è pronto per un nuovo ciclo di formazione dedicato all’importante, e molto richiesta, figura dell’assistente educativo. Di seguito tutte le informazioni sul corso e come partecipare.

La Coop Libero Nocera un centro di formazione professionale

La cooperativa reggina con sede a Modena conta oltre 4000 studenti e più di 700 insegnanti attivi. In che modo? Semplice, grazie alle 30 certificazioni professionali disponibili all’interno dell’offerta formativa ed ai oltre 1600 corsi.

Fra i corsi più richiesti degli ultimi anni c’è quello di “tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente Educativo”.

Il corso di formazione di Assistente educativo

L’Assistente Educativo per alunni disabili è una figura professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività è complementare a quella dell’insegnante di sostegno. Egli opera attraverso modalità di intervento differenziate in base all’alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione, apprendimenti); individua strategie per garantire il benessere dell’alunno nel gruppo classe e nel contesto scuola. A tal fine, contribuisce a delineare e perseguire gli obiettivi didattico/educativi previsti dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

Il Corso di formazione, per cui al momento sono disponibili ancora pochissimi posti, è destinato a max n. 17 corsisti, che abbiano compiuto i 18 anni di età, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria.

Il Corso è della durata di n. 600 ore, suddivise in moduli formativi costituiti da 188 ore di formazione in aula e 412 ore di formazione on the job (172 ore di attività pratica + 240 ore di stage).

Come partecipare

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richie­sti, presso la sede di Via Modena n. 14, 89133 Reggio Calabria.

La partecipazione al corso è a pagamento, per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso la segreteria didattica aperta il lun. e merc. dalle ore 15,00 alle ore 19,00 il mar, giov e ven., dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il costo per la partecipazione è di € 1.100,00 (eventualmente rateizzabili).

Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato almeno il 70 % del monte ore corsuale e che avranno superato le prove di esame, conseguiran­no un Attestato di Qualifica di Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente Educativo” valido ai sensi e per gli effetti della Legge 845/78.

Maggiori informazioni

Per informazioni contattare la segreteria didattica.

Via Modena n.14 89133 Reggio Calabria

Tel. 0965.622926 Cell. 3289708620

Email: direzione@liberonocera.it