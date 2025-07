Corso Garibaldi, traverse e Lungomare Falcomatà: partito il nuovo calendario di esposizione delle utenze non domestiche

È partito il calendario di esposizione delle utenze non domestiche relative al Corso Garibaldi, traverse e Lungomare Falcomatà per una Reggio bella, gentile e sostenibile.

A darne notizia è Filippo Burrone, Assessore all’Ambiente.

«Lo scorso 25 giugno ha spiegato l’Assessore insieme al dirigente del settore Ambiente, Domenico Richichi abbiamo avuto un incontro alla Camera di Commercio col presidente Antonino Tramontana, col presidente di Confcommercio, Lorenzo Labate e il presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio; in un’ottica di collaborazione con gli esercenti per il miglioramento del servizio di raccolta per le utenze non domestiche food e no food del Corso Garibaldi, traverse e Lungomare Falcomatà».



«In questo contesto ha affermato Burrone c’è da evidenziare che cambieranno gli orari di raccolta: non più la sera bensì, per le utenze non domestiche no food, dalle 13 alle 14.30; per le utenze non domestiche food entro le ore 7.00 del giorno indicato. Il vantaggio ottenuto, senza ulteriori costi per l’Amministrazione, è che la raccolta di carta e cartone passa da una a tre volte alla settimana.

Per l’organico si passa da tre a quattro volte invece.

Il ritiro aggiuntivo, in accordo con le associazioni datoriali, è previsto la domenica mattina per le utenze non domestiche food che il sabato hanno molta attività e produzione.

Rimane immutato invece il ritiro dell’organico anche lunedì, relativo alla produzione della domenica sera. Nei giorni successivi all’incontro con le associazioni Ecologia Oggi ha iniziato il lavoro di sensibilizzazione e distribuzione dei nuovi calendari di raccolta».