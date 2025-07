Corso Tfa Sostegno, pubblicato il bando dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha pubblicato il bando di ammissione per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’Anno Accademico 2024/2025.

Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 10:00 del 14 luglio 2025.

Il bando consultabile al seguente link https://web.unicz.it/it/page/tfa-sostegno-a-a-2024-2025 , in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 e con le altre normative vigenti in materia, apre le porte della formazione a coloro che vogliono conseguire l’abilitazione sul sostegno.

Per questo nuovo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico, l’Università Magna Graecia ha messo a bando 20 posti per la Scuola Primaria, 250 posti per la Scuola Secondaria di Primo Grado, 350 posti per la Scuola Secondaria di Secondo Grado.

I candidati interessati a presentare domanda devono possedere specifici titoli entro il termine di presentazione della domanda. I requisiti variano in base al grado di scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e all’eventuale possesso di abilitazione.

Per gli insegnanti tecnico-pratici, è sufficiente il possesso del diploma di maturità tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti, senza la necessità dei 24 CFU. Tutti i titoli di accesso devono essere coerenti con le classi di concorso ai fini dell’insegnamento per il grado di scuola.

Non è consentito l’accesso per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti. L’ammissione è con riserva, con verifica delle autocertificazioni da parte dell’Ateneo.

Iscrizione: modalità e scadenze

L’iscrizione al concorso deve essere effettuata esclusivamente online sulla piattaforma informatica del’UMG (ESSE3) e perfezionata con il versamento di un contributo di partecipazione di 140,00 Euro.

Il pagamento deve avvenire tramite sistema PagoPa entro la data di scadenza. Il mancato o errato versamento comporta l’esclusione dal concorso e in nessun caso il contributo sarà rimborsato.

Si raccomanda vivamente di completare la procedura telematica con congruo anticipo rispetto alla scadenza per evitare problemi dovuti a sovraccarichi del sistema.

Prove di Accesso

Per accedere al corso, i candidati dovranno sostenere una selezione articolata in tre fasi:

1. Test Preliminare: 60 quesiti a risposta multipla su competenze linguistiche, didattiche, empatia, intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente, organizzazione scolastica e aspetti giuridici. I candidati ammessi alla prova scritta saranno pari al doppio dei posti a bando

2. Prova Scritta: 3 domande aperte. Sarà valutata in trentesimi e si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30

3. Prova Orale sui contenuti della prova scritta e su un colloquio motivazionale

Il punteggio della prova orale si sommerà a quello della prova scritta e dei titoli per la graduatoria finale.

Calendario delle Prove

Test preselettivi: Scuola Primaria: 16 luglio 2025, ore 11:00 (identificazione dalle 09:00 alle 10:30)

Scuola Secondaria di Primo Grado: 17 luglio 2025, ore 11:00 (identificazione dalle 09:00 alle 10:30)

Scuola Secondaria di Secondo Grado: 18 luglio 2025, ore 11:00 (identificazione dalle 08:30 alle 10:30) La sede dei test preliminari sarà comunicata sul sito di Ateneo alla pagina dedicata al TFA Sostegno 2024/2025.

Prove scritte: Scuola Primaria: 31 luglio 2025, inizio prova ore 10:00.

Scuola Secondaria di Primo Grado: 31 luglio 2025, inizio prova ore 14:00.

Scuola Secondaria di Secondo Grado: 1 agosto 2025, inizio prova ore 10:00. Le date delle prove orali e i relativi calendari, se non previste sul bando di ammissione, saranno comunicati sul sito dell’UMG nella sezione TFA Sostegno. I risultati delle prove scritte e preliminari saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo e varranno come notifica ufficiale.

Assistenza e comunicazioni

Per assistenza nella compilazione online delle domande è attiva una linea telefonica dedicata: 0961.3694914, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.